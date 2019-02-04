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    Глушаков добровольно оставил детей жене. Футболист будет платить алименты

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, сообщил, что хавбек добровольно отказался от иска по определению места жительства детей. По словам правозащитника, они останутся с матерью, а футболист будет платить алименты.

    Бракоразводный процесс пары длится с осени прошлого года. У Глушаковых двое дочерей – Валерия (7 лет) и Александра (2 года).

    «Можете нас поздравить. Видимо, что-то произошло с Глушаковым в лучшую сторону. Мы сегодня как раз готовились к битве за детей, принесли массу экспертиз, заключений, характеристик, пришли свидетели. Но нас ждал приятный сюрприз.

    Во-первых, Глушаков поменял адвокатов. И как только началось заседание, они заявили о том, что Денис выходит из битвы за детей, он отказывается от требования, чтобы их оставили с ним. То есть он признает иск, что дети должны быть с мамой и отказывается от требования о взыскании алиментов с Даши. Вопрос об определении места жительства детей можно считать решенным. Глушаков согласился, что алименты должен платить он.

    Самое главное, за что мы боролись, оно сегодня свершилось. По итогу он сдался без боя. Надеюсь, что Денис сам понял, что неправильно себя вел, либо ему объяснили новые адвокаты или под давлением общественности он принял такое решение. Даша очень рада. Можно сказать, хэппи энд в этой ситуации», – сказал Жорин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2019 13:44
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 февраля 2019, 20:04

      Сделал мужской поступок, но только тогда, когда понял, что проиграл?

      0
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      Рейтинг: +1430

      balam 5 февраля 2019, 08:18

      правильно,по мужски. а капрофага жорина-в топку

      0
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 4 февраля 2019, 21:57

      Ну и правильно, она всё равно дома сидит, ей удобно с детьми, а ДЕНИСКА работает, пашет и зарабатывает бабки ))))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 февраля 2019, 18:49

      Денис еще настрогает, какая промблема?

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 февраля 2019, 18:43

      что значит "сдался без боя", адвокат совсем без башки, денис принял адекватное решение, но горе юрист продолжает его оскорблять, своими идиотскими определениями.)))

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Боцман59rus 4 февраля 2019, 20:52

      Ага, сначала пол года всем мозги **, а как дошло до решающего момента "принял адекватное решение" ))))))))

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 4 февраля 2019, 15:57

      А как же Лавров и чеченцы? Не помогли ?

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      Рейтинг: +2336

      den161 4 февраля 2019, 15:53

      бл"ть вот всем интересно то как.... по мне так похер на его личные дела, это его дело. мне интересно как он на поле играет, а желтопресникам лишь бы написать что то...

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > den161 4 февраля 2019, 20:49

      Зачем тогда читаешь? Еще и пишешь ))

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > ufos73 5 февраля 2019, 11:25

      да накипело уже ) это эмоции в воздух, пар выходит )

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 4 февраля 2019, 15:05

      к ivany4 ...))


      "- Наверно, мне бы надо...
      - Не надо! Он согласился?
      - Согласился! Теперь вот такое предложение. А что если...
      - Не стоит!
      - Ясно. Тогда может быть нужна...
      - Не нужно!
      - Понятно... Разрешите хотя бы...
      - Вот это попробуйте!.."(с)

      бриллиантовая нога...

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 4 февраля 2019, 14:54

      Пора Дарье отказаться от твоих услуг. Борец хренов..........

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 4 февраля 2019, 14:49

      Неужто прозрение пришло ? )))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > VVM1964 4 февраля 2019, 14:51

      Может и из Спартака уйдет сам? )))

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > ufos73 4 февраля 2019, 15:21

      Я верю в чудеса , но не настолько !!! )))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 5 февраля 2019, 11:53

      Ну если кроме меня больше не кому, то я согласен и за четверть зарплаты Иуды выйти )))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 5 февраля 2019, 12:52

      Это сарказм если что, я свое отбегал, и болячек дофига осталось... А в Спартаке и без меня полно, кто его с легкостью заменит, и будетиг рать там еще долго, а не этот год два, если раньше пинка под зад не получит, как то же Каррера...

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