Глушаков добровольно оставил детей жене. Футболист будет платить алименты

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, сообщил, что хавбек добровольно отказался от иска по определению места жительства детей. По словам правозащитника, они останутся с матерью, а футболист будет платить алименты.

Бракоразводный процесс пары длится с осени прошлого года. У Глушаковых двое дочерей – Валерия (7 лет) и Александра (2 года).

«Можете нас поздравить. Видимо, что-то произошло с Глушаковым в лучшую сторону. Мы сегодня как раз готовились к битве за детей, принесли массу экспертиз, заключений, характеристик, пришли свидетели. Но нас ждал приятный сюрприз.

Во-первых, Глушаков поменял адвокатов. И как только началось заседание, они заявили о том, что Денис выходит из битвы за детей, он отказывается от требования, чтобы их оставили с ним. То есть он признает иск, что дети должны быть с мамой и отказывается от требования о взыскании алиментов с Даши. Вопрос об определении места жительства детей можно считать решенным. Глушаков согласился, что алименты должен платить он.

Самое главное, за что мы боролись, оно сегодня свершилось. По итогу он сдался без боя. Надеюсь, что Денис сам понял, что неправильно себя вел, либо ему объяснили новые адвокаты или под давлением общественности он принял такое решение. Даша очень рада. Можно сказать, хэппи энд в этой ситуации», – сказал Жорин.