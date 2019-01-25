Mash: Глушаков продает общий с женой дом. Предварительно он переписал его на свою мать

Капитан «Спартака» Денис Глушаков продает дом, в котором ранее жил с женой Дарьей и двумя дочерями.

Как сообщает телеграм-канал Mash, полузащитник московского клуба переписал общий с супругой двухэтажный особняк на свою мать и выставил его на продажу за 300 миллионов рублей.

Коттедж площадью 550 квадратных метров находится в Истре. В нем имеются три спальни, бассейн и бильярдная.