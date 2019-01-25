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    Mash: Глушаков продает общий с женой дом. Предварительно он переписал его на свою мать

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков продает дом, в котором ранее жил с женой Дарьей и двумя дочерями.

    Как сообщает телеграм-канал Mash, полузащитник московского клуба переписал общий с супругой двухэтажный особняк на свою мать и выставил его на продажу за 300 миллионов рублей.

    Коттедж площадью 550 квадратных метров находится в Истре. В нем имеются три спальни, бассейн и бильярдная.

    • Ранее Глушаков незаконно вывел 300 миллионов рублей со общего с Дарьей банковского счета.
    • Жена, в свою очередь, обвинила футболиста в угрозах убийством.
    • Бракоразводный процесс пары длится с осени прошлого года.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    25.01.2019 12:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 25 января 2019, 16:43

      "...полузащитник московского клуба переписал общий с супругой двухэтажный особняк на свою мать и выставил его на продажу за 300 миллионов рублей."

      КОГДА переписал совместно нажитое имущество?
      В период судебной тяжбы с бывшей супругой?
      Пусть ерунду не пишут!
      Это какой же адвокат Дашки не подсуетился и не наложил через суд запрет на совершение регистрационных действий в отношении совместно нажитого имущества?
      Только хреновый адвокат, но не думаю, что Дашка именно ТАКОГО себе наняла.
      Хотя...
      Скорее всего. дом уже был записан на мать Глушакова изначально.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > derrik2000 25 января 2019, 17:58

      У нас и не такие чудеса случаются , " бабло решает все " (((

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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > VVM1964 25 января 2019, 18:21

      Сложновато чиновнику Росреестра, рискуя не только должностью, но и чем поболе, наплевав на решение суда, что-то сделать с общей недвижимостью. Скорее всего, адвокат просто пиарится, набивая себе в глазах Дашки цену.
      НЕ ВЕРЮ!

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > derrik2000 25 января 2019, 18:40

      Тонкостей не знаем , поэтому судить сложно .

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 января 2019, 16:42

      И останется Даша с одной сумой, будет пороги других богатеньких обивать. Может так и надо поступать со стервами? Что-то надо с ними делать?

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 15:26

      Глушаков жить умеет.

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      Рейтинг: +24996

      bset 25 января 2019, 14:06

      Мда уже. Четыре комнаты (три спальни и, видимо, гостиная) за 300 млн - чет слишком жирно. В бассейн можно по абонементу сходить и обслуживать самому не придется. В бильярд поиграть тоже можно сходить.

      1
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 25 января 2019, 13:50

      У него не получиться оставить жену без жилья и денег он общии деньги обноличил, а эта уже статья и можно сесть на нары к этим двум ********* и будут квкарекать в ти голоса :))

      1
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 25 января 2019, 13:43

      *******, а эта новость точно к футболу отношение имеет?

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 января 2019, 13:38

      Да по фигу уже как то,все мы поняли,что за человек ,да и игрок,денис.Имиджу клуба это только вредит

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2019, 13:18

      хватит уже все выкладывать, думаю женя глушакова и так тяжело а тут всякие идиоты постоянно напоминают

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 января 2019, 12:57

      Еще чуть-чуть и глушаковские дрязги станут вторым Домом-2. Давай, Бомбардир, двигай пошлость в массы!

      4
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 25 января 2019, 12:56

      И тут "народные" газпромовские?)))

      2
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