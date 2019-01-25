Mash: Глушаков продает общий с женой дом. Предварительно он переписал его на свою мать

"...полузащитник московского клуба переписал общий с супругой двухэтажный особняк на свою мать и выставил его на продажу за 300 миллионов рублей."
КОГДА переписал совместно нажитое имущество?
В период судебной тяжбы с бывшей супругой?
Пусть ерунду не пишут!
Это какой же адвокат Дашки не подсуетился и не наложил через суд запрет на совершение регистрационных действий в отношении совместно нажитого имущества?
Только хреновый адвокат, но не думаю, что Дашка именно ТАКОГО себе наняла.
Хотя...
Скорее всего. дом уже был записан на мать Глушакова изначально.
Капитан «Спартака» Денис Глушаков продает дом, в котором ранее жил с женой Дарьей и двумя дочерями.
Как сообщает телеграм-канал Mash, полузащитник московского клуба переписал общий с супругой двухэтажный особняк на свою мать и выставил его на продажу за 300 миллионов рублей.
Коттедж площадью 550 квадратных метров находится в Истре. В нем имеются три спальни, бассейн и бильярдная.
- Ранее Глушаков незаконно вывел 300 миллионов рублей со общего с Дарьей банковского счета.
- Жена, в свою очередь, обвинила футболиста в угрозах убийством.
- Бракоразводный процесс пары длится с осени прошлого года.