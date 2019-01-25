Гвардиола назвал «фантазиями» разговор о четырех трофеях в одном сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Англии против «Бернли». Тренера спросили, нацелена ли команда на победу в четырех турнирах.

«Мы попробуем победить завтра. Это все, что я могу гарантировать. Все остальное – фантазии.

Когда я слышу, что Кубок Англии – не в основных приоритетах «Бернли», то значит ли это, что 11 парней выйдут играть на «Этихаде» и не захотят победить? Я не верю в это. Они будут пытаться играть.

В прошлом сезоне они финишировали седьмыми в лиге, это невероятное достижения для них.

Мы выставим сильный состав. Это матч Кубка Англии против такой команды из АПЛ, как «Бернли», так что мы будем играть самым лучшим составом. Мы верим, что можем победить», – сказал Гвардиола.