Болт завершил футбольную карьеру

Усэйн Болт завершил карьеру в футболе. Ямаец тренировался с австралийским «Централ Кост Мэринерс» и выходил на поле, но не договорился с клубом о подписании контракта.

«Это был хороший опыт. Мне действительно понравилось быть частью команды. Это совершенно иные ощущения, чем в легкой атлетике. Это было весело», – рассказал восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге.