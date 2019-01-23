Болт завершил футбольную карьеру

Усэйн Болт завершил карьеру в футболе. Ямаец тренировался с австралийским «Централ Кост Мэринерс» и выходил на поле, но не договорился с клубом о подписании контракта.
«Это был хороший опыт. Мне действительно понравилось быть частью команды. Это совершенно иные ощущения, чем в легкой атлетике. Это было весело», – рассказал восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге.
- 31 августа Болт дебютировал в большем футболе, выйдя на замену в концовке товарищеского матча против «Централ Кост Селект» (6:1).
- В октябре легкоатлет оформил первый дубль в составе австралийской команды в товарищеском матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед» (4:0).
- Тогда же президент Федерации футбола Ямайки Майкл Рикеттс отметил, что знаменитый ямайский бегун может быть вызван в национальную сборную.
Источник: Goal