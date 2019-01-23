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    Болт завершил футбольную карьеру

    Усэйн Болт завершил карьеру в футболе. Ямаец тренировался с австралийским «Централ Кост Мэринерс» и выходил на поле, но не договорился с клубом о подписании контракта.

    «Это был хороший опыт. Мне действительно понравилось быть частью команды. Это совершенно иные ощущения, чем в легкой атлетике. Это было весело», – рассказал восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге.

    • 31 августа Болт дебютировал в большем футболе, выйдя на замену в концовке товарищеского матча против «Централ Кост Селект» (6:1).
    • В октябре легкоатлет оформил первый дубль в составе австралийской команды в товарищеском матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед» (4:0).
    • Тогда же президент Федерации футбола Ямайки Майкл Рикеттс отметил, что знаменитый ямайский бегун может быть вызван в национальную сборную.

    Источник: Goal

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    23.01.2019 06:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 января 2019, 11:33

      Да правильно сказали Болт забил на игру болт.
      Не получилось играть в БЕЙ БЕГИ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 января 2019, 10:28

      История одного пиара!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 23 января 2019, 10:18

      Надо было объективно оценивать силы и выбирать клуб попроще и без заоблачных контрактов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 10:12

      Наверное думал что в футболе можно ограничится одним бегом.

      4
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 23 января 2019, 09:41

      ВСЕХ ОБОГНАЛ И ХОРОШ))))

      1
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 23 января 2019, 08:17

      Забил болт

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 23 января 2019, 06:45

      Ну он футбольную так то и не начинал) так для себя чисто доказать

      1
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