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  • Кубок Франции. «Метц» выбил «Монако», «Лилль» минимально обыграл «Сет» из Лиги 2

Кубок Франции. «Метц» выбил «Монако», «Лилль» минимально обыграл «Сет» из Лиги 2

23 января 2019, 01:05
4

Встреча 1/16 финала Кубка Франции «Монако»«Метц» завершилась со счетом 1:3.

За хозяев забил нападающий Радамель Фалькао, за лидера второго дивизиона – полузащитники Готье Эйн и Марвин Гакпа, форвард Ибраима Ньян.

Хавбек сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе команды Тьерри Анри и на 64-й минуте был заменен на Муссу Силла.

Гол нападающего Жонатана Бамба принес «Лиллю» победу над «Сет» в параллельной встрече. «Лилль» идет вторым в чемпионате Франции, «Сете» занимает восьмое место в Лиге 2.

Франция. Кубок. 1/16 финала

Монако – Метц – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Эйн, 31; 1:1 – Фалькао, 39; 1:2 – Гакпа, 62; 1:3 – Ньян, 74.

Сет – Лилль – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бамба, 48.

Источник: Бомбардир
Франция. Кубок Монако Метц Сет Лилль
Комментарии (4)
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Yev
1548194720
Фабрегас наверное в шоке в какое говно он пришёл. Анри пора заканчивать с тренерством и идти на телевидение.
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zigbert
1548227112
Что то Головин не проводит ни одного целого матча.
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Стаz
1548235433
Монако в этом сезоне реально дно, проиграли команде из низшего дивизиона дома, и стоят на вылет в чемпионате
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