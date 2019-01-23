Кубок Франции. «Метц» выбил «Монако», «Лилль» минимально обыграл «Сет» из Лиги 2

Встреча 1/16 финала Кубка Франции «Монако» – «Метц» завершилась со счетом 1:3.

За хозяев забил нападающий Радамель Фалькао, за лидера второго дивизиона – полузащитники Готье Эйн и Марвин Гакпа, форвард Ибраима Ньян.

Хавбек сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе команды Тьерри Анри и на 64-й минуте был заменен на Муссу Силла.

Гол нападающего Жонатана Бамба принес «Лиллю» победу над «Сет» в параллельной встрече. «Лилль» идет вторым в чемпионате Франции, «Сете» занимает восьмое место в Лиге 2.

Франция. Кубок. 1/16 финала

Монако – Метц – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Эйн, 31; 1:1 – Фалькао, 39; 1:2 – Гакпа, 62; 1:3 – Ньян, 74.

Сет – Лилль – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бамба, 48.