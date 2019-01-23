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    Кубок Франции. «Метц» выбил «Монако», «Лилль» минимально обыграл «Сет» из Лиги 2

    Встреча 1/16 финала Кубка Франции «Монако»«Метц» завершилась со счетом 1:3.

    За хозяев забил нападающий Радамель Фалькао, за лидера второго дивизиона – полузащитники Готье Эйн и Марвин Гакпа, форвард Ибраима Ньян.

    Хавбек сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе команды Тьерри Анри и на 64-й минуте был заменен на Муссу Силла.

    Гол нападающего Жонатана Бамба принес «Лиллю» победу над «Сет» в параллельной встрече. «Лилль» идет вторым в чемпионате Франции, «Сете» занимает восьмое место в Лиге 2.

    Франция. Кубок. 1/16 финала

    Монако – Метц – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Эйн, 31; 1:1 – Фалькао, 39; 1:2 – Гакпа, 62; 1:3 – Ньян, 74.

    Сет – Лилль – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бамба, 48.

    Источник: Бомбардир

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    23.01.2019 01:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 23 января 2019, 12:23

      Монако в этом сезоне реально дно, проиграли команде из низшего дивизиона дома, и стоят на вылет в чемпионате

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 10:05

      Что то Головин не проводит ни одного целого матча.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 23 января 2019, 01:05

      Фабрегас наверное в шоке в какое говно он пришёл. Анри пора заканчивать с тренерством и идти на телевидение.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Yev 23 января 2019, 06:01

      Анри нужно было начинать с команды середнячка Лиги 1, где задача была бы просто не вылететь, либо попытаться вывести кого-то в элиту из Лиги 2. Короче, клуб на плаву, без проблем вселенского масштаба. Начинать карьеру сразу с кризисного Монако - это очень сложный выбор. Именно, что начинать, т.к. раньше был только тренером молодёжки Арсенала да помощником в сб. Бельгии. Быть главным - у него это впервые.

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