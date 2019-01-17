«Ливерпуль» не планирует возвращать Коутиньо и вместо этого будет искать молодые таланты

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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не вернется в «Ливерпуль», сообщает Mirror.
Мерсисайдцы не рассматривают приобретение футболиста, которого продали в каталонский клуб в начале прошлого года. Вместо этого красные будут искать молодых талантливых игроков.
Ранее сообщалось, бразилец не доволен своим положением в команде, но не собирается покидать «Ливерпуль». По информации СМИ, хавбеком интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
- Полузащитник перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 130 миллионов евро [данные Transfermarkt].
- В текущем сезоне Коутиньо провел за сине-гранатовых 25 матчей, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.
- Контракт бразильца с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.