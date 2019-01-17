Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» не планирует возвращать Коутиньо и вместо этого будет искать молодые таланты

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не вернется в «Ливерпуль», сообщает Mirror.

    Мерсисайдцы не рассматривают приобретение футболиста, которого продали в каталонский клуб в начале прошлого года. Вместо этого красные будут искать молодых талантливых игроков.

    Ранее сообщалось, бразилец не доволен своим положением в команде, но не собирается покидать «Ливерпуль». По информации СМИ, хавбеком интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    • Полузащитник перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 130 миллионов евро [данные Transfermarkt].
    • В текущем сезоне Коутиньо провел за сине-гранатовых 25 матчей, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.
    • Контракт бразильца с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2019 16:36
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 17 января 2019, 22:08

      Супербезграмотная новость!))) Начались последствия ЕГ?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 января 2019, 20:40

      У Коутиньо всё было тип-тов в "Челси" и чего он из "МЮ" ушёл в " Реал" а теперь недоволен "Барселоной"... Это не лечится не на одном сайте, если только умеют по клаве стучать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 17 января 2019, 18:16

      Вернуть бы они наверно не отказались бы, был бы шанс, Барса наврядли отпустит думаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 января 2019, 17:54

      вот тот случай когда игрок выбрал не тот клуб

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Garrincha58 17 января 2019, 18:06

      да ладно? от травмы отходит щас вернется на свой прежний уровень что он уже начал потихоньку показывать. в барсе такая конкуренция.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 17:50

      Ливерпуль от продажи Коутиньо не пострадал ,хотя он был там основным игроком. В Барселоне у него идет не все просто.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 17 января 2019, 17:50

      Я вам тогда всем говорил когда слухи еще погубит Барса его или он сам себя убьет вы не верили матерились посылали и т.д

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 17 января 2019, 17:38

      Барса - английский клуб?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      DiJock 17 января 2019, 16:57

      "Ранее сообщалось, бразилец не доволен своим положением в команде, но не собирается покидать «Ливерпуль»." - Ливерпуль уже покинул в январе 2018 года.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DiJock 17 января 2019, 17:39

      Контракт бразильца с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.
      --------
      с каких это пор Барса играет в АПЛ?))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 17 января 2019, 18:05

      а во во спалил тоже ))))) я как прочитал КОУТИНЬЮ так и дальше не стал даже читать а теперь вижу что БАРСА В АПЛ ОКАЗЫВАЕТСЯ ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 января 2019, 16:56

      Странно было бы если бы "красные" хотели вернуть Коутинью и даже не потому ,что у них сейчас всё хорошо , но прежде всего потому, что Филиппе совершенно не игрок Клоппа, когда Коутьнью играл за Ливерпуль Клоппа было видно как Юрген мучился от того что ему надо встраивать Филиппе в свою игру. Я думаю "красные" не могли бы играть так как они играют последний год с Коутинью , просто потому ,что этот бразилец совершенно не подходит для этой игры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 января 2019, 16:38

      «Ливерпуль» не планирует возвращать Коутинью и вместо этого будет искать молодые таланты !! коутиньо коутиньо НЕ СКЛОНЯЕТСЯ ! какой коутинью ? вы еще павлюченко павлюченкой назовите !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > dinar7777dinar 17 января 2019, 17:40

      да тут целый ворох ошибок, одна за другой, и похлеще будут.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11