«Ливерпуль» не планирует возвращать Коутиньо и вместо этого будет искать молодые таланты

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не вернется в «Ливерпуль», сообщает Mirror.

Мерсисайдцы не рассматривают приобретение футболиста, которого продали в каталонский клуб в начале прошлого года. Вместо этого красные будут искать молодых талантливых игроков.

Ранее сообщалось, бразилец не доволен своим положением в команде, но не собирается покидать «Ливерпуль». По информации СМИ, хавбеком интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».