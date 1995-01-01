«Интерфакс»: Алекперов и Федун изменили схему владения «Спартаком»

Собственники «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун внесли изменения в структуру владения клубом.

Как сообщает «Интерфакс», в декабре в число акционеров московского клуба вошло две новые организации – российские ООО «Спорт-Холдинг» (47,44% акций) и АО «Капитальные активы» (22%). Оставшиеся 30,56% принадлежат неназванному гражданину РФ.

Ранее 70% акций красно-белых владела компания Moran Trading Resources, располагающаяся на Британских Виргинских островах.

«Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» – компании, подконтрольные Алекперову и Федуну. Бизнесмены владеют ими почти в равных долях [небольшой перевес имеется у главы «ЛУКОЙЛа»].

Федун и Алекперов приобрели «Спартак» у Андрея Червиченко в 2003 году.