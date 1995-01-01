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    «Интерфакс»: Алекперов и Федун изменили схему владения «Спартаком»

    Собственники «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун внесли изменения в структуру владения клубом.

    Как сообщает «Интерфакс», в декабре в число акционеров московского клуба вошло две новые организации – российские ООО «Спорт-Холдинг» (47,44% акций) и АО «Капитальные активы» (22%). Оставшиеся 30,56% принадлежат неназванному гражданину РФ.

    Ранее 70% акций красно-белых владела компания Moran Trading Resources, располагающаяся на Британских Виргинских островах.

    «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» – компании, подконтрольные Алекперову и Федуну. Бизнесмены владеют ими почти в равных долях [небольшой перевес имеется у главы «ЛУКОЙЛа»].

    Федун и Алекперов приобрели «Спартак» у Андрея Червиченко в 2003 году.

    Источник: «Интерфакс»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +341

      balam 9 минут назад

      очень интересная инфа. вот думаю на хрена она и как воспользоваться

      0
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      Рейтинг: +409

      Taps 12 минут назад

      "Оставшиеся 30,56% принадлежат неназванному гражданину РФ."
      Путину ?
      Медведеву ?

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