Фабрегас: «Слезы? Все знают ситуацию. Обстоятельства взяли вверх»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (2:0) прокомментировал ситуацию с возможным уходом из лондонского клуба.

После замены в конце игра футболист заплакал.

«Обстоятельства взяли верх. Я не ожидал, что всe произойдeт именно сегодня. Я не могу ничего сказать из уважения к «Челси», но все знают ситуацию», – сказал Фабрегас.

Испанец выступает за «Челси» с 2014 года.

Ранее сообщалось, что игрок перейдет в «Монако».