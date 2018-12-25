Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Фабрегас: «Слезы? Все знают ситуацию. Обстоятельства взяли вверх»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (2:0) прокомментировал ситуацию с возможным уходом из лондонского клуба.

    После замены в конце игра футболист заплакал.

    «Обстоятельства взяли верх. Я не ожидал, что всe произойдeт именно сегодня. Я не могу ничего сказать из уважения к «Челси», но все знают ситуацию», – сказал Фабрегас.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    77040
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru