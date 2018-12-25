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    Фанаты «Челси» стоя аплодировали Фабрегасу. Игрок близок к трансферу в «Монако»

    Футболист «Челси» Сеск Фабрегас принял участие в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (2:0). Испанец не реализовал пенальти.

    Во втором тайме хавбека заменили. Стадион проводил футболиста аплодисментами (видео доступно ниже). Игрок близок к трансферу в «Монако».

    • Фабрегас выступает за «Челси» с 2014 года.
    • В этом сезоне игрок провел 16 матчей и забил один гол.
    • Испанцу 31 год.

    Источник: Твиттер ESPN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -83

      Shotlandets86 10 минут назад

      Сеску спасибо за всё. Но он уже давно не тот, передачи, конечно, прекрасны, но физика уже не та, чтобы выдерживать темп АПЛ (в этом плане, переход в Барселону сыграл злую шутку).

      Ну и второй момент - куда Монако креативщиков в центр? Есть Головин и Тилеманс, у монегасков проседает опорка, переизбыток именно игроков креативной направленности, Глик серьёзно деградировал, Сидибе тоже сильно сдал, состав обновился на 80%, вот и все беды. Сеск опытный парень, зачем такой рисковый шаг? Лучше уж в Милан, там нормальная команда вырисовывается.

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