Фанаты «Челси» стоя аплодировали Фабрегасу. Игрок близок к трансферу в «Монако»

Футболист «Челси» Сеск Фабрегас принял участие в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (2:0). Испанец не реализовал пенальти.

Во втором тайме хавбека заменили. Стадион проводил футболиста аплодисментами (видео доступно ниже). Игрок близок к трансферу в «Монако».

Фабрегас выступает за «Челси» с 2014 года.

В этом сезоне игрок провел 16 матчей и забил один гол.

Испанцу 31 год.