Фанаты «Челси» стоя аплодировали Фабрегасу. Игрок близок к трансферу в «Монако»

Сеску спасибо за всё. Но он уже давно не тот, передачи, конечно, прекрасны, но физика уже не та, чтобы выдерживать темп АПЛ (в этом плане, переход в Барселону сыграл злую шутку).
Ну и второй момент - куда Монако креативщиков в центр? Есть Головин и Тилеманс, у монегасков проседает опорка, переизбыток именно игроков креативной направленности, Глик серьёзно деградировал, Сидибе тоже сильно сдал, состав обновился на 80%, вот и все беды. Сеск опытный парень, зачем такой рисковый шаг? Лучше уж в Милан, там нормальная команда вырисовывается.
Футболист «Челси» Сеск Фабрегас принял участие в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (2:0). Испанец не реализовал пенальти.
Во втором тайме хавбека заменили. Стадион проводил футболиста аплодисментами (видео доступно ниже). Игрок близок к трансферу в «Монако».
- Фабрегас выступает за «Челси» с 2014 года.
- В этом сезоне игрок провел 16 матчей и забил один гол.
- Испанцу 31 год.
Cesc Fàbregas bids farewell pic.twitter.com/c5wJyvYuSF— ESPN FC (@ESPNFC) 5 января 2019 г.