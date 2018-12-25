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    Кубок Англии. «Челси» благодаря дублю Мораты всухую обыграл «Ноттингем Форест» и прошел дальше

    Состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Челси» и «Ноттингем Форест». Лондонцы всухую победили.

    На 30 минуте у синих не реализовал пенальти Сеск Фабрегас. Дублем отметился Альваро Мората.

    Кубок Англии. 1/32 финала

    Челси – Ноттингем Форест – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мората, 49; 2:0 – Мората, 59.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2661

      ЮНик 1 минуту назад

      Когда смотришь на ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ трибуны матча 1/32 финала Кубка Англии(одной тридцать второй финала, Карл!!!), то споры о том, футбольная ли страна Россия - бессмысленны. Да и на что смотреть, если честно...

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      Рейтинг: -83

      Shotlandets86 5 минут назад

      Днората, похоже, реально, может забивать только командам слабее. Ну нет характера бойцовского у него. Вспоминаешь сразу Диего Косту. Чёртов Конте такого напа просрал.

      Проблема в том, что на рынке сейчас нет напа такого уровня, как Диего и который мог бы отработать лет пять, а брать напа за 30 - трата денег впустую.

      От Левандовски и Кавани я бы не отказался, но это маловероятно.

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      Рейтинг: +608

      САНЁК17 40 минут назад

      Заметно нет у него желание играть,видать MUNDO DEPORTIVO не врет,по переходе Севильи

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