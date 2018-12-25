Кубок Англии. «Челси» благодаря дублю Мораты всухую обыграл «Ноттингем Форест» и прошел дальше

Когда смотришь на ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ трибуны матча 1/32 финала Кубка Англии(одной тридцать второй финала, Карл!!!), то споры о том, футбольная ли страна Россия - бессмысленны. Да и на что смотреть, если честно...
Состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Челси» и «Ноттингем Форест». Лондонцы всухую победили.
На 30 минуте у синих не реализовал пенальти Сеск Фабрегас. Дублем отметился Альваро Мората.
Кубок Англии. 1/32 финала
Челси – Ноттингем Форест – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Мората, 49; 2:0 – Мората, 59.