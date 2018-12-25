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    7:0 против «Транмера» в Кубке Англии – самая крупная гостевая победа в истории «Тоттенхэма»

    «Тоттенхэм» обыграл «Транмер» из 4-го дивизиона Англии со счетом 7:0 в матче 1/32 финала Кубка.

    Результат стал рекордным для лондонского клуба на выезде во всех официальных турнирах с момента основания в 1882 года.

    Самая крупная победа в истории «шпор» – 13:2 против «Крю Александры» в чемпионате Англии 1961/62. Второй показатель – 9:1 против «Уигана» в АПЛ-2008/09.

    1-го января команда Маурисио Покеттино на выезде обыграла «Кардифф» (3:0) в матче 21-го тура Премьер-лиги. Победа стала десятой в гостях по ходу нынешнего сезона. Это лучший показатель в истории клуба.

    В турнирной таблице чемпионата «Тоттенхэм» занимает третье место.

    Источник: Gracenote Live

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