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    «Матч ТВ» купил права на показ шотландской Премьер-лиги

    «Матч ТВ» будет транслировать игры шотландской Премьер-лиги.

    «Матч ТВ» и тематические каналы «Матч!» купили права на показ шести встреч текущего сезона, начиная с 20-го тура, и восьми матчей на выбор в сезоне-2019/20.

    Первая трансляция состоится 29 декабря – в 21-м туре «Рейнджерс» примет «Селтик» в «дерби старой фирмы». Начало встречи – в 15:30 по московскому времени. Комментаторы – Михаил Мельников и Максим Сенаторов.

    Матч покажут на телеканале «Матч! Футбол 1», на сайте matchtv.ru и в приложении «Матч! Клуб».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +53

      BRAZILES 4 минуты назад

      вот пусть Канделаки сама и смотрит на канале мач футбол1

      0
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    • ...
      Рейтинг: +469

      zritelx 8 минут назад

      Кому извините, не хочу обидеть шотландцев, припал данный чемпионат, многие бы лучше нашу ФНЛ смотрели , для кругозора, а счетной палате РФ пора посмотреть более внимательно куда данный холдинг тратит госсредства.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +48

      utyf17 30 минут назад

      ЗАЧЕМ?

      1
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