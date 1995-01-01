«Матч ТВ» купил права на показ шотландской Премьер-лиги

«Матч ТВ» будет транслировать игры шотландской Премьер-лиги.

«Матч ТВ» и тематические каналы «Матч!» купили права на показ шести встреч текущего сезона, начиная с 20-го тура, и восьми матчей на выбор в сезоне-2019/20.

Первая трансляция состоится 29 декабря – в 21-м туре «Рейнджерс» примет «Селтик» в «дерби старой фирмы». Начало встречи – в 15:30 по московскому времени. Комментаторы – Михаил Мельников и Максим Сенаторов.

Матч покажут на телеканале «Матч! Футбол 1», на сайте matchtv.ru и в приложении «Матч! Клуб».