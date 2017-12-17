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    Солари: «Ожидаем финала клубного ЧМ в спокойном состоянии»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итог победе над японской «Касимой» (3:1) в полуфинале клубного чемпионата мира.

    «Отличные ощущения. Рад хет-трику Бэйла и сплоченности, которую показала команда.

    Мы контролировали ход встречи даже в самом ее начале, когда «Касима» пробовала задать темп. Теперь остается только набраться сил к финалу.

    Ожидаем решающего матча в спокойном состоянии. «Реал» всегда выходит на поле, чтобы побеждать», – цитирует испанца AS.

    В главном матче турнира сливочные встретятся с «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов.

    Источник: AS

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    19.12.2018 23:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      Karlito Ben 10 часов назад

      Выпускай Наваса а то засиделся мужик!

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