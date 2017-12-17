Солари: «Ожидаем финала клубного ЧМ в спокойном состоянии»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итог победе над японской «Касимой» (3:1) в полуфинале клубного чемпионата мира.

«Отличные ощущения. Рад хет-трику Бэйла и сплоченности, которую показала команда.

Мы контролировали ход встречи даже в самом ее начале, когда «Касима» пробовала задать темп. Теперь остается только набраться сил к финалу.

Ожидаем решающего матча в спокойном состоянии. «Реал» всегда выходит на поле, чтобы побеждать», – цитирует испанца AS.

В главном матче турнира сливочные встретятся с «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов.