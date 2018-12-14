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    • Мостовой – о выступлении «Спартака» в Лиге Европы: «Это провал»

    Мостовой – о выступлении «Спартака» в Лиге Европы: «Это провал»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал провалом выступление красно-белых в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В последнем матче москвичи проиграли «Вильярреалу» (0:2) и заняли последнее место в своей группе.

    «Я и не рассчитывал, что «Спартак» выиграет. Да, у красно-белых были моменты, но и у «Вильярреала» – тоже, и испанцы свои реализовали. Москвичи не вышли в плей-офф из довольно средней группы – это провал.

    Рассказов с Ломовицким допустили детскую ошибку, когда «Вильярреал» забил второй мяч: соперник применил «стенку», а оба спартаковца развернулись в сторону того, через кого их обыгрывали. Это вообще смешно. Наверное, следствие неопытности. Молодые, ничего страшного, впереди большая футбольная карьера», – отметил Мостовой.

    Хорошо, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2018 09:06
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +826

      Grag 15 декабря 2018, 09:45

      Ведь и не поспоришь.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 декабря 2018, 11:40

      Кононову желаю успеха. Тренер он неплохой. Но пока с уходом Карреры никаких изменений к лучшему в игре не вижу. И с результатом аналогичная картина. Кроме вылета из Лиги Европы в первенстве РПЛ при Каррере у "Спартака" было ОДНО ОЧКО до второго места, сегодня - ПЯТЬ! И это при том, что все лидеры очки расточительно теряли. И "Зенит", и "Краснодар", и ЦСКА.

      Красно-белым болельщикам предлагаю надеяться на предстоящую весну. Сможет Кононов построить игру команда на оставшиеся 13 туров, то будет хвала ему и почёт. Не сможет, то ... Карреру нужно возвращать. Иначе будет опять 16 лет без побед.

      P.S. Результат и медали от Кононова требовать не следует. "Краснодар" сейчас на ходу, ЦСКА местами тоже. Только "Зенит" пока подсел, но это пока... Главное, чтобы была видна при Кононове ИГРА!

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > cska-62 14 декабря 2018, 14:26

      Худо ли, бедно ли, но Каррера - перевернутая страница. Давай желать Кононову успеха и не надеяться на лучшее. Не xера раньше времени заказывать панихиду.

      2
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      Рейтинг: +101395

      zigbert > cska-62 14 декабря 2018, 15:11

      Карреру нам уже не вернуть ,да он и сам не пойдет в настоящее время. Все беды Спартака сейчас продолжают происходить из за этого конфликта ,который чуть приглушен но окончательно не завершен. Большой проблемой для Кононова будет определение основного состава. Сумеет он наладить микроклимат в команде ,тогда дело сдвинется в лучшую сторону. Что касается стиля игры который Кононов собирается внедрить в команду ,то это пожалуй будет сделать проще ,при наличии хороших исполнителей.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 14 декабря 2018, 17:33

      Саша, все беда Спартака, как и Зенита с Локо от менеджмента, в моей редакции митрофанушек.Люди далёкие от спорта и футбола в частности рулят и определяют всё в клубе. Частая смена главных тренеров, бравурные реляции и заверения о титулах, популярности, рейтингах и т.д. ни на шаг не приближают к этому по жизни...

      1
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      Рейтинг: +2115

      upiter622 14 декабря 2018, 11:13

      А я на ничью ставил,эх вы!

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 14 декабря 2018, 10:50

      Закономерно ((((((((((((((( нет команды "Спартак", так набор интриганов в паре с изображающим тренера человеком..... ах да еще самодур в VIP-ложе ((((((((

      8
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      Рейтинг: +3609

      александр п > silver29 14 декабря 2018, 11:20

      Все провалились в той или иной степени.Нужно не трубить о липовых достижениях, а поднимать уровень РПЛ,менять лимит,строить манежи и крытые стадионы.

      1
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      Рейтинг: +2724

      АЛЕКС 58 14 декабря 2018, 10:49

      Ввести кроме премиальной системы,систему штрафов.Многие подтянутся,т.к деньги любят. Особенно халявные,не напрягаясь!

      2
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      Рейтинг: +209

      Горький565 14 декабря 2018, 10:47

      Мостового с Карпиным в руководство СПАРТАКА!!!!

      2
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > Горький565 14 декабря 2018, 10:51

      При нынешнем владельце это ничего не изменит (((((

      2
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      Рейтинг: +3438

      violator20 14 декабря 2018, 10:40

      Другого результата не будет пока команду будут использовать только как средство для личной наживы...

      8
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 14 декабря 2018, 10:25

      Надо взимать плату на капитальный ремонт провала, чтоб не слишком проваливался.

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 10:09

      Свиням не привыкать.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 декабря 2018, 10:03

      От частой смены главного тренера в команде результаты расти не будут...

      11
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