Мостовой – о выступлении «Спартака» в Лиге Европы: «Это провал»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал провалом выступление красно-белых в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В последнем матче москвичи проиграли «Вильярреалу» (0:2) и заняли последнее место в своей группе.

«Я и не рассчитывал, что «Спартак» выиграет. Да, у красно-белых были моменты, но и у «Вильярреала» – тоже, и испанцы свои реализовали. Москвичи не вышли в плей-офф из довольно средней группы – это провал.

Рассказов с Ломовицким допустили детскую ошибку, когда «Вильярреал» забил второй мяч: соперник применил «стенку», а оба спартаковца развернулись в сторону того, через кого их обыгрывали. Это вообще смешно. Наверное, следствие неопытности. Молодые, ничего страшного, впереди большая футбольная карьера», – отметил Мостовой.

Хорошо, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы