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    • Конкурс прогнозов: Томь вперед – победитель сезона «Ноябрь-18»

    Конкурс прогнозов: Томь вперед – победитель сезона «Ноябрь-18»

    На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Ноябрь-18» стал Томь вперед, который выигрывает золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

    Второе место занял David_Fio. Он получает серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

    Тройку лидеров замкнул Catastrofa, выигравший бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

    В десятке сильнейших также оказались hunta, _Marqella_, GoLenaStop, Амба Нагорск, ALeX-161-rus, bumer_moscow и Вадим 1972. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 500 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Важно: теперь мы высылаем бонусные бустеры только в новую версию игры «11х11».

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2018 07:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 1 декабря 2018, 18:19

      а как получить 500 бустеров?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Smorgon 1 декабря 2018, 10:04

      Шикарные призы хахахах)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 1 декабря 2018, 09:50

      Поздравления победителю и призёрам, молодцы!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 декабря 2018, 09:47

      Мои поздравления победителям, всем удачи в новом сезоне)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 декабря 2018, 09:07

      Поздравления победителям!
      А администрации стоит подумать над призами реальными, а не виртуальными, хотя бы в предновогоднем конкурсе .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 1 декабря 2018, 08:28

      Мои поздравления победителю! Денис, прежнее достижение - 4 место, впервые в тройке!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 1 декабря 2018, 08:16

      Игрокам первого дивизиона, не попавшим в сотню, и желающим узнать какое место они заняли, можете посмотреть в чате КП:
      https://bombardir.ru/predictions

      3
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > Zenit-84 1 декабря 2018, 08:35

      141. Garrincha58 591 2.63 3280 305476
      142. Полная Канистра 587 2.95 3800 305086
      143. арейская 1617 2.21 2560 304703
      144. avera 525 1.99 4200 303734
      145. Михаил Шевченко 840 5.45 5550 302456
      146. vick-north-west 693 2.20 2376 301704
      147. ilichkadr 664 1.78 1610 300751
      148. Горький565 332 3.17 4250 299769
      149. Oligarxgold 403 2.80 6700 299531
      150. directorpg 624 2.52 4200 298630
      151. --Сергей-- 430 1.98 2420 298431
      152. МАКАРШВЕД 515 2.14 3100 298155
      153. DeMoN-FCMU 1384 2.43 7000 297540
      ... Где-то здесь, спасибо.

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