Вице-президент РФС: «Уверен, Санкт-Петербург победит в борьбе за финал ЛЧ-2021»

Вице-президент РФС Сергей Анохин выразил уверенность в том, что стадион «Санкт-Петербург» примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ранее сообщалось, что на проведение матча претендуют 11 городов. УЕФА выберет окончательное место проведения в мае-июне 2019 года.
«Да, конечно мы готовы провести такого уровня соревнования. Стадион прекрасный, уже принимал матчи чемпионата мира и еще примет четыре игры чемпионата Европы в 2020 году.
Это единственный стадион с крышей. Я уверен, что мы победим», – заявил Анохин.