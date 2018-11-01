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    Вице-президент РФС: «Уверен, Санкт-Петербург победит в борьбе за финал ЛЧ-2021»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин выразил уверенность в том, что стадион «Санкт-Петербург» примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

    Ранее сообщалось, что на проведение матча претендуют 11 городов. УЕФА выберет окончательное место проведения в мае-июне 2019 года.

    «Да, конечно мы готовы провести такого уровня соревнования. Стадион прекрасный, уже принимал матчи чемпионата мира и еще примет четыре игры чемпионата Европы в 2020 году.

    Это единственный стадион с крышей. Я уверен, что мы победим», – заявил Анохин.

    Источник: Телеканал «360»

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    01.11.2018 15:27
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