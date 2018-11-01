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    Финал Лиги чемпионов в 2021 году может пройти в Санкт-Петербурге

    Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 может пройти в Санкт-Петербурге.

    Как сообщает УЕФА, среди одиннадцати национальных ассоциаций, которые выразили интерес к проведению еврокубковых финалов 2021 года, есть и Россия.

    Желание, выраженное странами, не является официальной заявкой. Полноценные заявки вместе с досье должны быть поданы до 15 февраля 2019 года. Исполнительный комитет УЕФА выберет окончательное место проведения в мае или июне 2019 года.

    Источник: УЕФА

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    01.11.2018 12:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 ноября 2018, 18:03

      Неплохо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Bagger 1 ноября 2018, 14:17

      Интересно кто победит, учитывая что Газпром споносор Лиги Чемпионов) вообщем до встречи в Питере))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      acor94 1 ноября 2018, 14:09

      Нормас. После КК, ЧМ и ЧЕ, схожу и на ЛЧ)

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 1 ноября 2018, 13:26

      Успеха питерцам в получении этого права.

      5
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      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 1 ноября 2018, 13:14

      У СПБ жирный плюс - стадион супер пупер.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 1 ноября 2018, 13:08

      Надо побороться !!

      3
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 1 ноября 2018, 13:02

      Так то не плохо было бы...жаль цены будут такие что обычным горожанам не покарману, или 2 месяца "на кефире с макарошками"

      3
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Всем привет, я тут время 1 ноября 2018, 15:30

      На трибуне место Миллера хочешь забить?

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > ДВС 2 ноября 2018, 09:09

      Нет, хотя бы среднее место не в жопе, что бы видеть футбол а не спины болельщиков и точки на поле....место Миллера свято, но пусто не будет)))

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