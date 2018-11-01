Финал Лиги чемпионов в 2021 году может пройти в Санкт-Петербурге

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 может пройти в Санкт-Петербурге.

Как сообщает УЕФА, среди одиннадцати национальных ассоциаций, которые выразили интерес к проведению еврокубковых финалов 2021 года, есть и Россия.

Желание, выраженное странами, не является официальной заявкой. Полноценные заявки вместе с досье должны быть поданы до 15 февраля 2019 года. Исполнительный комитет УЕФА выберет окончательное место проведения в мае или июне 2019 года.