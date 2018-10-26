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    Какой вы футболист?

    «Спартак» в этом сезоне не выиграл ни в одном из пяти матчей в еврокубках

    Накануне состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались «Рейнджерс» и «Спартак». Игра завершилась со счетом 0:0.

    В этом сезоне «Спартак» не выиграл ни в одном из пяти матчей в еврокубках. Москвичи сыграли в ничью и уступили в матчах квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Еще две ничьих и поражение у красно-белых в Лиге Европы.

    После трех туров «Спартак» идет на последнем месте в группе G в Лиге Европы, набрав 2 очка.

    «Спартак» сыграл без Карреры. Стало только хуже

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2018 06:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +451

      frizom 26 октября 2018, 20:34

      Ну вот еще один аргумент почему надо было что то менять. Смена тренера была ожидаема

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 26 октября 2018, 09:17

      Опять будут говорить о не престижности этого кубка, хотя в ЛЧ их даже не пустили.

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      Рейтинг: +162

      maxon1256 26 октября 2018, 08:22

      а чего еще можно ждать от Спартака? я как вижу что они попали в Еврокубки, сразу приходит мысль -будут как обычно позорить себя и страну. от Спартака осталось только название, команда-неудачник

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > maxon1256 26 октября 2018, 09:59

      Спартак каждый готов пнуть, каждая шавка из подворотни рада гавкнуть в его сторону. Да, мы пожинаем плоды своих неудач. Горько, но приходится читать такие комментарии от болельщиков команд, в частности Рубина, да и других, что Спартак позорит страну. А где ваши команды, которые рвут за нашу страну всех подряд? Хотите на чужом горбу въехать в рай? А если не получается, можно и дерьмеца бросить в сторону другого клуба?
      Разберитесь сначала со своим клубом, почему они за престиж страны не воюют, а потом осуждайте других.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > maxon1256 26 октября 2018, 10:10

      А какой клуб,в этом сезоне,авторитет для страны заработал?? Один Краснодар,более-менее борется... ЛОКО,так вообще,ни одного очка не набрал...;ЗЕНИТ,с горем правдам прошёл французов; ЦСКА,тоже особо вразумительного не показывают. Так что,вместо "словесного поноса",лучше помолчите,за умного сойдёте.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Ruryu 26 октября 2018, 10:44

      Локо и ЦСКА в ЛЧ, а там, как известно космос, до которого Спартак не добрался. Всегда ругаемый Зенит идёт в группе лидером, Краснодар делит 1-3 место в группе и шансов не потерял. И только клуб, поддерживаемый всеми столичными СМИ, не может выиграть без российского судейства.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > ДВС 26 октября 2018, 11:35

      Какое российское судейство??? Вы о чем?? Даже,если допустить "любимых" судей,то их не больше,чем у остальных. А если,Вы,владеете подобной информацией,то почему не сообщитесь в прокуратуру(мвд,ск). А пустобрёхом быть,каждый может! Кстати,какой космос,у Локомотива?? А Зенит,намного ли,лучше Спартака играет?? Что-то вчера,как-то неубедительно,это было. И весной,этого года,на один тур,дальше "мясных" прошли?! Про ЦСКА и Краснодар,ничего не скажу- команды борятся и пытаются. Зато помню,как все стебались,на "мясными" после Ливера,в том числе и "паровозы",а весной сами обделались. Так что давайте не будем меряться письками.... кто как может,так и ....точит карандаши...

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Ruryu 26 октября 2018, 19:01

      Очки: ЦСКА 3+ 4(бонусные), Зенит 7, Локо 0 + 4(бонусные), Краснодар 4, Уфа 3, Спартак 2,5.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Отчаянный Пердун 26 октября 2018, 20:37

      Авторитет,только очками зарабатывается? Что-то не припомню ,чтоб Греция,после завоевания ЧЕ,как-то авторитетнее стала в футболе... Да,несколько игроков засветились,парочка заиграла,и все... да и в принципе,разговор шёл в русле того,кто и как играет. Да,Спартак,в очередной раз,как побитая собака,но это не значит,что его(клуб),можно говном поливать... уродов и дебилов,в большинстве клубов хватает... а по поводу очков,не спорю-статистика,вещь упрямая!

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 26 октября 2018, 07:51

      Безобразная игр в нападении, Зе Луиш выглядел мёртвым, остальные вроде старались, но наконечник у копья явно затупился(((. Вот почему Зобнина с Ерёменко позициями не поменяли??? У Зобнина скорость выше, а Ерёменко отдаёт точно, остро и нестандартно!!! Было бы острее!

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