«Спартак» в этом сезоне не выиграл ни в одном из пяти матчей в еврокубках

Накануне состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались «Рейнджерс» и «Спартак». Игра завершилась со счетом 0:0.

В этом сезоне «Спартак» не выиграл ни в одном из пяти матчей в еврокубках. Москвичи сыграли в ничью и уступили в матчах квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Еще две ничьих и поражение у красно-белых в Лиге Европы.

После трех туров «Спартак» идет на последнем месте в группе G в Лиге Европы, набрав 2 очка.

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