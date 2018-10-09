Президент «Торпедо»: «Команда будет играть в РПЛ, но нельзя прыгать выше головы»

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева рассказала, что клуб готов к выходу в ФНЛ.

«Наш основной акционер Роман Авдеев перед началом сезона поставил задачу выйти в ФНЛ. Разумеется, он обладал всей информацией о том, что необходимо для выступления в первом дивизионе. Сегодня в клубе созданы все условия, чтобы успешно решить поставленную задачу.

Выход в РПЛ? Не хочется давать никаких обещаний. Желание видеть «Торпедо» в РПЛ есть. Хочется увидеть клуб в высшем дивизионе как можно скорее.

Я уверена в том, что «Торпедо» будет играть в РПЛ. Но не наша тактика прыгать выше головы. РПЛ – это очень серьезный уровень. Для начала нам надо подготовить фундамент для того, чтобы выходить в элиту.

Я верю, что наш акционер на одной из встреч по итогам сезона скажет: «Ребята, а теперь я ставлю задачу – выдвигаемся в премьер-лигу», – сказала Еленцева.

В текущем сезоне «Торпедо» лидирует в турнирной таблице ПФЛ, зона Центр.