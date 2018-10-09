Президент «Торпедо»: «Команда будет играть в РПЛ, но нельзя прыгать выше головы»

К сожалению это не настоящее Торпедо. Президент наговорила много общих слов и ничего по делу. Нам интересно есть ли у команды свой стадион, своя хорошая база для подготовки. Существует ли своя школа по подготовки молодежи или опять будут собирать весь "шлак", который не нужен другим командам?
Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева рассказала, что клуб готов к выходу в ФНЛ.
«Наш основной акционер Роман Авдеев перед началом сезона поставил задачу выйти в ФНЛ. Разумеется, он обладал всей информацией о том, что необходимо для выступления в первом дивизионе. Сегодня в клубе созданы все условия, чтобы успешно решить поставленную задачу.
Выход в РПЛ? Не хочется давать никаких обещаний. Желание видеть «Торпедо» в РПЛ есть. Хочется увидеть клуб в высшем дивизионе как можно скорее.
Я уверена в том, что «Торпедо» будет играть в РПЛ. Но не наша тактика прыгать выше головы. РПЛ – это очень серьезный уровень. Для начала нам надо подготовить фундамент для того, чтобы выходить в элиту.
Я верю, что наш акционер на одной из встреч по итогам сезона скажет: «Ребята, а теперь я ставлю задачу – выдвигаемся в премьер-лигу», – сказала Еленцева.
В текущем сезоне «Торпедо» лидирует в турнирной таблице ПФЛ, зона Центр.