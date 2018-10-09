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    Президент «Торпедо»: «Команда будет играть в РПЛ, но нельзя прыгать выше головы»

    Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева рассказала, что клуб готов к выходу в ФНЛ.

    «Наш основной акционер Роман Авдеев перед началом сезона поставил задачу выйти в ФНЛ. Разумеется, он обладал всей информацией о том, что необходимо для выступления в первом дивизионе. Сегодня в клубе созданы все условия, чтобы успешно решить поставленную задачу.

    Выход в РПЛ? Не хочется давать никаких обещаний. Желание видеть «Торпедо» в РПЛ есть. Хочется увидеть клуб в высшем дивизионе как можно скорее.

    Я уверена в том, что «Торпедо» будет играть в РПЛ. Но не наша тактика прыгать выше головы. РПЛ – это очень серьезный уровень. Для начала нам надо подготовить фундамент для того, чтобы выходить в элиту.

    Я верю, что наш акционер на одной из встреч по итогам сезона скажет: «Ребята, а теперь я ставлю задачу – выдвигаемся в премьер-лигу», – сказала Еленцева.

    В текущем сезоне «Торпедо» лидирует в турнирной таблице ПФЛ, зона Центр.

    Источник: Euro-football.ru

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    09.10.2018 07:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +856

      sined1951 9 октября 2018, 12:25

      К сожалению это не настоящее Торпедо. Президент наговорила много общих слов и ничего по делу. Нам интересно есть ли у команды свой стадион, своя хорошая база для подготовки. Существует ли своя школа по подготовки молодежи или опять будут собирать весь "шлак", который не нужен другим командам?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 октября 2018, 09:26

      Думаю, что многие хотели бы видеть Торпедо в РПЛ. Давайте, ребята!

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