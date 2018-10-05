Каррера: «Спартак» заслужил победу в матче с «Вильярреалом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат встречи с «Вильярреалом» в Лиге Европы.

«Пропустить гол уже после того, как истекли 4 добавленные минуты было очень обидно, но что теперь делать?

Думаю, моя команда заслужила даже победу в этом матче. Игра повернулась в нашу пользу, мы отыгрались, хотя дважды по ходу игры проигрывали, – сказал итальянец.

Напомним, красно-белые не удержали победу, пропустив на шестой добавленной минуте с пенальти от Санти Касорлы. Московская команда с одним пунктом занимает последнее место в группе G.

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