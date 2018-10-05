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    Каррера: «Спартак» заслужил победу в матче с «Вильярреалом»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат встречи с «Вильярреалом» в Лиге Европы.

    «Пропустить гол уже после того, как истекли 4 добавленные минуты было очень обидно, но что теперь делать?

    Думаю, моя команда заслужила даже победу в этом матче. Игра повернулась в нашу пользу, мы отыгрались, хотя дважды по ходу игры проигрывали, – сказал итальянец.

    Напомним, красно-белые не удержали победу, пропустив на шестой добавленной минуте с пенальти от Санти Касорлы. Московская команда с одним пунктом занимает последнее место в группе G.

    «Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.10.2018 00:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 11:08

      Все испортил этот нелепый пенальти а так Спартак проявил волевые качества ,два раза отыгрываясь.

      2
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 5 октября 2018, 05:09

      Какую победу ЛОЛ

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 5 октября 2018, 03:50

      Молодцы!!!

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 октября 2018, 00:58

      Не то слово как обидно, взяв 4 очка с Рейнджерами, что вполне реально, уже маячил бы выход из группы... Но, судья решил всё подгадить. Главное чтобы команда играла с такой же самоотдачей как сегодня и результаты нормализуются. Верим в Вас ребятки! Нужно навёрстывать упущенное.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 00:40

      Эту бригаду арбитров в полном составе сослать в Сибирь.
      Убирать снег.Причём весь.

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