Каррера: «Спартак» заслужил победу в матче с «Вильярреалом»

Все испортил этот нелепый пенальти а так Спартак проявил волевые качества ,два раза отыгрываясь.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат встречи с «Вильярреалом» в Лиге Европы.
«Пропустить гол уже после того, как истекли 4 добавленные минуты было очень обидно, но что теперь делать?
Думаю, моя команда заслужила даже победу в этом матче. Игра повернулась в нашу пользу, мы отыгрались, хотя дважды по ходу игры проигрывали, – сказал итальянец.
Напомним, красно-белые не удержали победу, пропустив на шестой добавленной минуте с пенальти от Санти Касорлы. Московская команда с одним пунктом занимает последнее место в группе G.
«Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл