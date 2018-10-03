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  • Гончаренко: «Это большая победа! Эмоций нет, осознание придет завтра»

Гончаренко: «Это большая победа! Эмоций нет, осознание придет завтра»

3 октября 2018, 00:46
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от победы над «Реалом» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы вышли на первое место в группе G.

«На самом деле, когда заканчивается такая игра, никаких эмоций нет, потому что все выгорает во время игры. Осознание придет завтра-послезавтра. Мы вправе насладиться этим вечером.

Считаю, что сегодня мы были великолепны в защите. У нас на поле была команда, игроки которой стояли друг за друга. Задор и молодость помогли нам выстоять давление, которое было со стороны «Реала». Это большая победа, которая, надеюсь, позволит молодым игрокам сделать шаг вперед», – заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Реал Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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knikos
1538517207
А чего тут осознавать ? Хорошая работа исходя из собственных сил и возможностей команды. Браво !!!
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himik2-62
1538517557
надеемси с пыровозами так же.да хранит бог ваши застрахованные ноги))))))
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Bozigit
1538517606
Молодцы славная была охота. Королевская)
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_Kesh_Suntar_
1538517624
Эх,,,, концовка только испортил с удалением! Теперь Рим без капитана!,,,
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Derzkiy1
1538518062
Гончаренко молодец ! Молодую и толковую команду собрал !
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