Гончаренко: «Это большая победа! Эмоций нет, осознание придет завтра»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от победы над «Реалом» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы вышли на первое место в группе G.

«На самом деле, когда заканчивается такая игра, никаких эмоций нет, потому что все выгорает во время игры. Осознание придет завтра-послезавтра. Мы вправе насладиться этим вечером.

Считаю, что сегодня мы были великолепны в защите. У нас на поле была команда, игроки которой стояли друг за друга. Задор и молодость помогли нам выстоять давление, которое было со стороны «Реала». Это большая победа, которая, надеюсь, позволит молодым игрокам сделать шаг вперед», – заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!