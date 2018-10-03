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    Какой вы футболист?

    Гончаренко: «Это большая победа! Эмоций нет, осознание придет завтра»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от победы над «Реалом» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы вышли на первое место в группе G.

    «На самом деле, когда заканчивается такая игра, никаких эмоций нет, потому что все выгорает во время игры. Осознание придет завтра-послезавтра. Мы вправе насладиться этим вечером.

    Считаю, что сегодня мы были великолепны в защите. У нас на поле была команда, игроки которой стояли друг за друга. Задор и молодость помогли нам выстоять давление, которое было со стороны «Реала». Это большая победа, которая, надеюсь, позволит молодым игрокам сделать шаг вперед», – заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2018 00:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 3 октября 2018, 01:07

      Гончаренко молодец ! Молодую и толковую команду собрал !

      7
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 3 октября 2018, 01:00

      Эх,,,, концовка только испортил с удалением! Теперь Рим без капитана!,,,

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > _Kesh_Suntar_ 3 октября 2018, 12:22

      Крещение огнем в Риме для Жоры будет)))

      0
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 3 октября 2018, 01:00

      Молодцы славная была охота. Королевская)

      5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 3 октября 2018, 00:59

      надеемси с пыровозами так же.да хранит бог ваши застрахованные ноги))))))

      4
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      Рейтинг: +11239

      knikos 3 октября 2018, 00:53

      А чего тут осознавать ? Хорошая работа исходя из собственных сил и возможностей команды. Браво !!!

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