«Севилья» включила Промеса в заявку на матч с «Краснодаром»

«Севилья» опубликовала заявку на встречу второго тура группового раунда Лиги Европы с «Краснодаром».

Испанский клуб включил в состав бывшего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

Вратари: Томаш Вацлик, Хуан Сориано.

Защитники: Серхи Гомес, Симон Кьер, Йорис Наньон, Хуан Беррокаль, Гильерме Арана.

Полузащитники: Борха Лассо, Роке Меса, Эвер Банега, Хесус Навас, Пабло Сарабия, Квинси Промес.

Нападающие: Франко Васкес, Нолито, Луис Муриэль, Виссам Бен-Йеддер, Андре Силва.

Матч «Краснодар» – «Севилья» состоится в четверг, 4 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.