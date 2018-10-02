«Севилья» включила Промеса в заявку на матч с «Краснодаром»

«Севилья» опубликовала заявку на встречу второго тура группового раунда Лиги Европы с «Краснодаром».
Испанский клуб включил в состав бывшего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
Вратари: Томаш Вацлик, Хуан Сориано.
Защитники: Серхи Гомес, Симон Кьер, Йорис Наньон, Хуан Беррокаль, Гильерме Арана.
Полузащитники: Борха Лассо, Роке Меса, Эвер Банега, Хесус Навас, Пабло Сарабия, Квинси Промес.
Нападающие: Франко Васкес, Нолито, Луис Муриэль, Виссам Бен-Йеддер, Андре Силва.
Матч «Краснодар» – «Севилья» состоится в четверг, 4 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Источник: ФК «Севилья»