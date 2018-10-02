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    Какой вы футболист?

    «Севилья» включила Промеса в заявку на матч с «Краснодаром»

    «Севилья» опубликовала заявку на встречу второго тура группового раунда Лиги Европы с «Краснодаром».

    Испанский клуб включил в состав бывшего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    Вратари: Томаш Вацлик, Хуан Сориано.

    Защитники: Серхи Гомес, Симон Кьер, Йорис Наньон, Хуан Беррокаль, Гильерме Арана.

    Полузащитники: Борха Лассо, Роке Меса, Эвер Банега, Хесус Навас, Пабло Сарабия, Квинси Промес.

    Нападающие: Франко Васкес, Нолито, Луис Муриэль, Виссам Бен-Йеддер, Андре Силва.

    Матч «Краснодар» – «Севилья» состоится в четверг, 4 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Севилья»

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    02.10.2018 17:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 октября 2018, 23:19

      Держись Красный Дар.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 3 октября 2018, 17:21

      Антохе удачи, но болеем за Россию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 21:05

      Интересно будет посмотреть его игру в Севилье.

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 2 октября 2018, 20:32

      И,ЧТО БЫКИ ДОЛЖНЫ ИСПУГАТЬСЯ ПРОМЕСА?ЛУЧШЕ БЫ СПАРТАКУ БЫ ПОМОГ!

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 2 октября 2018, 19:56

      Как бы хотелось его видеть в составе...Спартака!

      2
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 2 октября 2018, 19:54

      даже в основе выйдет я думаю

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 2 октября 2018, 18:21

      Вот это новость Промеса включили в заявку иии?

      0
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 2 октября 2018, 18:05

      В заявке есть, а выйдет ли на поле, еще вопрос. Но очень хотелось бы посмотреть как Антоха адаптировался в Севилье.

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