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  • «Севилья» включила Промеса в заявку на матч с «Краснодаром»

«Севилья» включила Промеса в заявку на матч с «Краснодаром»

2 октября 2018, 17:32
8

«Севилья» опубликовала заявку на встречу второго тура группового раунда Лиги Европы с «Краснодаром».

Испанский клуб включил в состав бывшего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

Вратари: Томаш Вацлик, Хуан Сориано.

Защитники: Серхи Гомес, Симон Кьер, Йорис Наньон, Хуан Беррокаль, Гильерме Арана.

Полузащитники: Борха Лассо, Роке Меса, Эвер Банега, Хесус Навас, Пабло Сарабия, Квинси Промес.

Нападающие: Франко Васкес, Нолито, Луис Муриэль, Виссам Бен-Йеддер, Андре Силва.

Матч «Краснодар» – «Севилья» состоится в четверг, 4 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Севилья»
Лига Европы Краснодар Севилья Промес Квинси
Комментарии (8)
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oyabun
1538492739
В заявке есть, а выйдет ли на поле, еще вопрос. Но очень хотелось бы посмотреть как Антоха адаптировался в Севилье.
Ответить
Krasnodar 123
1538493697
Вот это новость Промеса включили в заявку иии?
Ответить
Динияр Билялетдинов
1538499250
даже в основе выйдет я думаю
Ответить
Старикан
1538499366
Как бы хотелось его видеть в составе...Спартака!
Ответить
Бугимен
1538501532
И,ЧТО БЫКИ ДОЛЖНЫ ИСПУГАТЬСЯ ПРОМЕСА?ЛУЧШЕ БЫ СПАРТАКУ БЫ ПОМОГ!
Ответить
zigbert
1538503509
Интересно будет посмотреть его игру в Севилье.
Ответить
maygli
1538576505
Антохе удачи, но болеем за Россию.
Ответить
prezent2017
1538597952
Держись Красный Дар.
Ответить
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