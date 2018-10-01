Моуринью: «Некоторые игроки «МЮ» не выглядят расстроенными после поражений»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью предположил, что кое-кто из футболистов команды не выкладывается на поле и не переживает после поражений.

Раньше сообщалось, что у специалиста натянутые отношения с некоторыми игроками. Особенно с полузащитником Полем Погба.

«Каждый игрок разный. Я вижу различные действия, но то, что видите вы, – это не то, что на самом деле происходит внутри команды.

Я вижу расстроенных людей и некоторых людей, которые не выглядят так, будто они проиграли матч.

Я вижу это так, но на последних двух небольших тренировках все было нормально, были желание работать и играть.

Производительность на поле, на мой взгляд, – это следствие многих факторов. Люк Шоу сказал, что игроки должны отдавать больше, и мне нравится эта перспектива. Но я не полностью с ней согласен.

Каждый член клуба должен играть свою роль – экипировщик, диетолог. Когда мы выигрываем, мы выигрываем все. Когда проигрываем, мы проигрываем все.

Пока кто-то не скажет мне, что играет спустя рукава, я всегда буду верить, что игроки честны и хотят выложиться по полной.

Общался ли я с Эдом Вудвордом? Это мое личное дело. Я же не спрашиваю, с кем вы вчера разговаривали. Это личное дело»,– сказал Моуринью.