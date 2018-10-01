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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Моуринью: «Некоторые игроки «МЮ» не выглядят расстроенными после поражений»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью предположил, что кое-кто из футболистов команды не выкладывается на поле и не переживает после поражений.

    Раньше сообщалось, что у специалиста натянутые отношения с некоторыми игроками. Особенно с полузащитником Полем Погба.

    «Каждый игрок разный. Я вижу различные действия, но то, что видите вы, – это не то, что на самом деле происходит внутри команды.

    Я вижу расстроенных людей и некоторых людей, которые не выглядят так, будто они проиграли матч.

    Я вижу это так, но на последних двух небольших тренировках все было нормально, были желание работать и играть.

    Производительность на поле, на мой взгляд, – это следствие многих факторов. Люк Шоу сказал, что игроки должны отдавать больше, и мне нравится эта перспектива. Но я не полностью с ней согласен.

    Каждый член клуба должен играть свою роль – экипировщик, диетолог. Когда мы выигрываем, мы выигрываем все. Когда проигрываем, мы проигрываем все.

    Пока кто-то не скажет мне, что играет спустя рукава, я всегда буду верить, что игроки честны и хотят выложиться по полной.

    Общался ли я с Эдом Вудвордом? Это мое личное дело. Я же не спрашиваю, с кем вы вчера разговаривали. Это личное дело»,– сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    01.10.2018 18:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 октября 2018, 20:19

      ну не получается ,жозе.... и это видно на протяжении второго сезона.... не зря мэтр приходил на олд траффорд ...

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 1 октября 2018, 19:55

      они просто в наглую тебя сливают

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 1 октября 2018, 19:16

      Потому что эт в привычку пошло им и поэтому не расстроены... тренер автобус а состав убийцы... причина салах брюйне кака и тд... эт не тренер... его даже в барселону обратно переводчиком не возьмут

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