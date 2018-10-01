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    Какой вы футболист?

    Берлускони попросил Кака помочь «Монце»

    Бывший полузащитник «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака близок к возвращению в футбол.

    Игрок может возобновить карьеру в Серии С в составе «Монцы», которую недавно приобрел бывший премьер-министр Италии и экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони. Он лично попросил Кака помочь «Монце» с выходом в Серию В и улучшением имиджа.

    Бразилец завершил карьеру футболиста в декабре 2017 года. Последним его клубом был «Орландо Сити». Кака является обладателем «Золотого мяча» 2007 года.

    На данный момент «Монца» идет на первом месте в своей группе, выиграв все три матча в сезоне.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.10.2018 10:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 1 октября 2018, 13:42

      Нормальный ход.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 октября 2018, 12:04

      36 летний Кака, будет далеко не последним в Монце!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 1 октября 2018, 11:41

      ахаааа

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