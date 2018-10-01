Берлускони попросил Кака помочь «Монце»

Бывший полузащитник «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака близок к возвращению в футбол.

Игрок может возобновить карьеру в Серии С в составе «Монцы», которую недавно приобрел бывший премьер-министр Италии и экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони. Он лично попросил Кака помочь «Монце» с выходом в Серию В и улучшением имиджа.

Бразилец завершил карьеру футболиста в декабре 2017 года. Последним его клубом был «Орландо Сити». Кака является обладателем «Золотого мяча» 2007 года.

На данный момент «Монца» идет на первом месте в своей группе, выиграв все три матча в сезоне.