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РФС и сборная России запустили акцию «Берегите свое сердце»

29 сентября 2018, 14:44
7

РФС совместно со сборной России запустил акцию, которая направлена на то, чтобы помочь людям предотвратить внезапную сердечную смерть. Она носит название «Берегите свое сердце» и будет распространяться посредством соцсетей.

«С каждым годом увеличивается число умерших от внезапной сердечной смерти людей. Причeм у многих из них до трагического случая не было выявлено никаких патологий.

РФС не может остаться в стороне от этой проблемы и вместе со сборной России по футболу запускает акцию #БерегитеСвоеСердце.

Сделай видео или фото с любым изображением сердца, размести его в социальных сетях с хэштегом #БерегитеСвоеСердце и отметь друзей, чтобы они передали эстафету дальше. Чем больше людей узнают об этой проблеме, тем больше жизней мы сможем спасти!» – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

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Публикация от text (@teamrussia)

Источник: РФС
Россия Россия
Комментарии (7)
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Боцман59rus
1538221785
_не смотреть это болото - первый шаг к увеличению продолжительности жизни.)))))))
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Фотон
1538222981
Как? Как это может кого-то спасти? Фото не поможет. Поможет только здоровый образ жизни, да нужные лекарства. Я сам перенес два инфаркта и операцию на открытом сердце. Но ничего, двигаюсь. Движение - это жизнь. А вы, футболисты, лучше своей игрой нас радуйте. Хорошей игре и сердце радуется.
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acor94
1538223168
так вы играйте нормально, чтоб за сердце не хвататься!
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aurora5858
1538224248
Игру сборной без сердечных капель смотреть трудно. Молодежь не расстраивайтесь берегите сердце.
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dimsok
1538225495
С нашей сборной прям в тему попали)
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yorgenbarenz
1538225765
Им делать нечего? Или издеваются? Да применительно к футболу,только бомбежка может больше испортить сердце нашего человека.
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Тraumtanzеr
1538228110
Они сами то смотрели РФПЛ, например?На это больно смотреть, особенно когда ты болеешь за Спартак.
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