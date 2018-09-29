РФС и сборная России запустили акцию «Берегите свое сердце»

РФС совместно со сборной России запустил акцию, которая направлена на то, чтобы помочь людям предотвратить внезапную сердечную смерть. Она носит название «Берегите свое сердце» и будет распространяться посредством соцсетей.

«С каждым годом увеличивается число умерших от внезапной сердечной смерти людей. Причeм у многих из них до трагического случая не было выявлено никаких патологий.

РФС не может остаться в стороне от этой проблемы и вместе со сборной России по футболу запускает акцию #БерегитеСвоеСердце.

Сделай видео или фото с любым изображением сердца, размести его в социальных сетях с хэштегом #БерегитеСвоеСердце и отметь друзей, чтобы они передали эстафету дальше. Чем больше людей узнают об этой проблеме, тем больше жизней мы сможем спасти!» – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.