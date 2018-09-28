«Тоттенхэм» ведет переговоры с Алли о продлении контракта

«Тоттенхэм» работает над продлением контракта полузащитника Деле Алли.

Ранее лондонцы уже подписали новые соглашения с главным тренером Маурисио Покеттино и нападающими Гарри Кейном и Эриком Ламелой.

Сейчас же «Тоттенхэм» ведет переговоры с 22-летним футболистом, и они достаточно далеко продвинулись. Обе стороны уверены в скором подписании договора.

Нынешний контракт Алли рассчитан до июня 2022 года.

После того, как «Тоттенхэм» не купил ни одного игрока летом, приоритетом клуба стало сохранение текущей команды перед переездом на новый стадион.