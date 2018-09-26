ЦСКА продал более 60 тысяч пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов

Журналист Василий Конов рассказал о количестве реализованных пакетов билетов ЦСКА на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Московская команда будет проводить домашние игры на стадионе «Лужники».

«По моей информации, сегодня армейцы пробили 60 000 проданных пакетов на игры ЛЧ, что в два раза превышает вместимость их домашнего стадиона на Песчанке.

В продаже остается около 18 000 пакетов разной ценовой категории, вы еще можете успеть», – сообщил Конов.

ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень».