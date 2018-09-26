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  • ЦСКА продал более 60 тысяч пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов

ЦСКА продал более 60 тысяч пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов

26 сентября 2018, 16:13
38

Журналист Василий Конов рассказал о количестве реализованных пакетов билетов ЦСКА на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Московская команда будет проводить домашние игры на стадионе «Лужники».

«По моей информации, сегодня армейцы пробили 60 000 проданных пакетов на игры ЛЧ, что в два раза превышает вместимость их домашнего стадиона на Песчанке.

В продаже остается около 18 000 пакетов разной ценовой категории, вы еще можете успеть», – сообщил Конов.

ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень».

Источник: Telegram
Лига чемпионов ЦСКА
Комментарии (38)
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m40
1537967869
Похвально. Похоже идея продавать пакетом на 3 матча была не так уж и плоха. Да, кто то забьет на Викторию, кто то и на Рому не придет. Но большая часть конечно будет на этих матчах- раз билеты то куплены, значит надо прийти поболеть.
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vladimir-7
1537969066
Однако, отметил бы, если предположим считать, что каждый матч приходило бы по 30 000 чел. на Арену, то посетило бы 90 000 чел., а сейчас пакетом продано на 60 000 человек на эти три игры, так, что не достает еще 30 000, ну и где особая выгода в Лужниках?
Ответить
Всем привет, я тут время
1537969582
Не плохо! На Реал в принципе придти могло много народу, что бы увидеть звёздный состав,! Надеюсь хотя бы на ничью!!! Чалов - Дерзай!
Ответить
RotBerg
1537969774
Пакеты с собой на просмотр брать?)
Ответить
Dellleone
1537971441
Цска-всегда будет первым ! Аншлаг на Рому и Реал обеспечен!!!
Ответить
belrus21
1537974114
Молодцы. Сам билет взял на Реал посмотреть, хотя живу в Краснодарском крае
Ответить
Рубик Докоян
1537977847
Всё было грамотно просчитано, предложено и организовано как по уму так и по цене.
Ответить
Par Mezan
1537979722
И команда менеджеров тоже грамотная...
Ответить
Axe111
1537982090
ПАКЕТОВ. А нах** свой стадион построили? ?????? Идиотизм
Ответить
zigbert
1537989042
Деловой подход руководства ЦСКА и владельцев Лужников.
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