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    ЦСКА продал более 60 тысяч пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов

    Журналист Василий Конов рассказал о количестве реализованных пакетов билетов ЦСКА на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Московская команда будет проводить домашние игры на стадионе «Лужники».

    «По моей информации, сегодня армейцы пробили 60 000 проданных пакетов на игры ЛЧ, что в два раза превышает вместимость их домашнего стадиона на Песчанке.

    В продаже остается около 18 000 пакетов разной ценовой категории, вы еще можете успеть», – сообщил Конов.

    ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень».

    Источник: Telegram

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    26.09.2018 16:13
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    Комментарии38
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 1 октября 2018, 20:17

      Прекрасный шанс заработать очки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 27 сентября 2018, 01:38

      да, везёт же людям... посмотрим по тв...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 22:10

      Деловой подход руководства ЦСКА и владельцев Лужников.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 26 сентября 2018, 20:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ПАКЕТОВ. А нах** свой стадион построили? ?????? Идиотизм

      -4
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      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Axe111 26 сентября 2018, 20:30

      А на Реал придет, больше 33000,ради посмо...попожди-подожди-треть, твою же мать...логику включи, функционеры ЦСКА всё правильно сделали))) спать иди,завтра школа))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 > Axe111 26 сентября 2018, 20:33

      Мозги включи и ответишь на свой же вопрос.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 26 сентября 2018, 19:35

      И команда менеджеров тоже грамотная...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 сентября 2018, 19:04

      Всё было грамотно просчитано, предложено и организовано как по уму так и по цене.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 26 сентября 2018, 18:01

      Молодцы. Сам билет взял на Реал посмотреть, хотя живу в Краснодарском крае

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 26 сентября 2018, 17:17

      Цска-всегда будет первым !
      Аншлаг на Рому и Реал обеспечен!!!

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Dellleone 26 сентября 2018, 20:05

      ЦВБП!

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 26 сентября 2018, 16:49

      Пакеты с собой на просмотр брать?)

      -2
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      Рейтинг: +24996

      bset > RotBerg 26 сентября 2018, 21:24

      Ахахахахахахаха. Вот это смешная шутка (нет).

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > RotBerg 27 сентября 2018, 15:15

      Голову с сбой не за будь взять! а то мало ли...полиция или что там еще может быть...и пакет побольше побольше а то вдруг голова от ума великого нее поместится, вот жалко будет)) что не удохнешься))))

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 26 сентября 2018, 16:46

      Не плохо! На Реал в принципе придти могло много народу, что бы увидеть звёздный состав,! Надеюсь хотя бы на ничью!!! Чалов - Дерзай!

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Всем привет, я тут время 26 сентября 2018, 20:04

      На Реал придет очень много, поверь! Да и на Рому тоже.

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