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    Сегодня в Лондоне ФИФА назовет лучшего игрока года. Церемония начнется в 22:30

    Сегодня, 24 сентября, в Лондоне состоится церемония вручения наград ФИФА.

    Будут названы лучший футболист года, символическая сборная года, автор лучшего гола, тренер года, вратарь года, лучшая футболистка и женщина-тренер.

    На звание лучшего игрока претендуют полузащитник Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), нападающий Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал», сборная Португалии) и форвард Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

    Церемония ФИФА начнется в 20:30 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    24.09.2018 14:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 19:41

      Все сходится на Модриче.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +126

      xxJack 24 сентября 2018, 18:38

      Салах может даже не приезжать)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 24 сентября 2018, 17:25

      Рибери тоЖЭ уже НАДЕЯЛСЯ. А ХРЕН там.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 сентября 2018, 16:14

      Однозначно Модрич! Будет преступлением не дав ему этот трофей!

      0
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