Сегодня в Лондоне ФИФА назовет лучшего игрока года. Церемония начнется в 22:30

Сегодня, 24 сентября, в Лондоне состоится церемония вручения наград ФИФА.

Будут названы лучший футболист года, символическая сборная года, автор лучшего гола, тренер года, вратарь года, лучшая футболистка и женщина-тренер.

На звание лучшего игрока претендуют полузащитник Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), нападающий Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал», сборная Португалии) и форвард Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

Церемония ФИФА начнется в 20:30 по московскому времени.