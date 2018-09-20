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    Аллегри: «Удаление Роналду? VAR помог бы арбитру принять решение»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал удаление форварда Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0).

    «Могу сказать только, что VAR мог бы помочь арбитру в принятии решения. Остаться вдесятером в Лиге чемпионов после такого эпизода – это расстраивает. Мы рисковали проиграть сегодня из-за этого. Нам будет не хватать Роналду в следующем матче тоже», – сказал Аллегри.

    Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря

    Источник: Football Italia

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    20.09.2018 01:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 16:27

      Может в недрах УЕФА разберутся с этим эпизодом и вынесут правильное решение для Роналду.

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 сентября 2018, 10:29

      вар всем бы помог и цска в матчес викторией

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 сентября 2018, 08:04

      VAR мог бы убедить арбитра в правильности принятого решения.

      -2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 сентября 2018, 02:57

      а негр гей арбитр трахающий белого мальчика мог вообще раздуплить ситуацию по другому,свободу попугаям!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -37

      viktordavirov 20 сентября 2018, 02:54

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://bitly.su/9h53Gbx

      -3
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