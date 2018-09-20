Аллегри: «Удаление Роналду? VAR помог бы арбитру принять решение»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал удаление форварда Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0).

«Могу сказать только, что VAR мог бы помочь арбитру в принятии решения. Остаться вдесятером в Лиге чемпионов после такого эпизода – это расстраивает. Мы рисковали проиграть сегодня из-за этого. Нам будет не хватать Роналду в следующем матче тоже», – сказал Аллегри.

Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря