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  • Аллегри: «Удаление Роналду? VAR помог бы арбитру принять решение»

Аллегри: «Удаление Роналду? VAR помог бы арбитру принять решение»

20 сентября 2018, 01:00
5

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал удаление форварда Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0).

«Могу сказать только, что VAR мог бы помочь арбитру в принятии решения. Остаться вдесятером в Лиге чемпионов после такого эпизода – это расстраивает. Мы рисковали проиграть сегодня из-за этого. Нам будет не хватать Роналду в следующем матче тоже», – сказал Аллегри.

Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Ювентус Валенсия Роналду Криштиану Аллегри Массимилиано
Комментарии (5)
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viktordavirov
1537401252
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3a zenit
1537401479
а негр гей арбитр трахающий белого мальчика мог вообще раздуплить ситуацию по другому,свободу попугаям!
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serppion
1537419869
VAR мог бы убедить арбитра в правильности принятого решения.
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СОКОЛ САРАТОВ
1537428577
вар всем бы помог и цска в матчес викторией
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zigbert
1537450064
Может в недрах УЕФА разберутся с этим эпизодом и вынесут правильное решение для Роналду.
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