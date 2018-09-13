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    Шмейхель: «Моуринью нужно дать время. Фанаты «Юнайтед» должны быть терпеливыми к Жозе и футболистам»

    Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выступил в защиту главного тренера команды Жозе Моуринью. Датчанин призвал болельщиков отстать от португальского специалиста.

    «Думаю, что, когда мы дадим ему время, и сохраним терпение к игрокам и к Жозе, мы можем сосредоточиться на происходящем.

    В прошлом сезоне мы заняли второе место после пятого. В этом году напрямую вышли в Лигу Чемпионов.

    Мы выиграли Лигу Европы с Жозе, и дважды вышли в финал Кубка Англии. Это хорошие вещи; Да, мы стремимся к большему, но это здорово и положительно.

    Поэтому, когда мы даем ему время и проявляем терпение, мы понимаем, что это период, когда мы должны развиваться в ту сторону, где мы хотим быть. Где можно будет сказать: теперь мы можем выиграть АПЛ. Тогда, я думаю, мы достигнем этого», – сказал Шмейхель.

    Источник: Tribalfootball

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    13.09.2018 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 сентября 2018, 20:42

      Не чуди уже 3 год МЮ играет не пойми во что. Гвардиола поставил игру МС, Клопп постовил Ливерпулю, Тотенхем понятново что играет, а что МЮ???? а ничего играет в автобус со всеми командами. хоть с первой хоть с последней. Берите Зидана пока не увели!

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