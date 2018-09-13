Шмейхель: «Моуринью нужно дать время. Фанаты «Юнайтед» должны быть терпеливыми к Жозе и футболистам»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выступил в защиту главного тренера команды Жозе Моуринью. Датчанин призвал болельщиков отстать от португальского специалиста.

«Думаю, что, когда мы дадим ему время, и сохраним терпение к игрокам и к Жозе, мы можем сосредоточиться на происходящем.

В прошлом сезоне мы заняли второе место после пятого. В этом году напрямую вышли в Лигу Чемпионов.

Мы выиграли Лигу Европы с Жозе, и дважды вышли в финал Кубка Англии. Это хорошие вещи; Да, мы стремимся к большему, но это здорово и положительно.

Поэтому, когда мы даем ему время и проявляем терпение, мы понимаем, что это период, когда мы должны развиваться в ту сторону, где мы хотим быть. Где можно будет сказать: теперь мы можем выиграть АПЛ. Тогда, я думаю, мы достигнем этого», – сказал Шмейхель.