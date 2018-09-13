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    Футболист АПЛ и его брат подозреваются в изнасиловании 15-летней девушки во Франции

    Один из футболистов английской Премьер-лиги подозревается в изнасиловании 15-летней девушки во Франции.

    Фамилия игрока не называется. Известно лишь, что ему 23 года. Его 25-летний двоюродный брат также находится под подозрением. Мужчины, по данным французских следователей, изнасиловали 15-летнюю девушку в городе Ним. Происшествие датировано 2012 годом.

    Сообщается, что оба подозреваемых не признают свою вину. По их словам, они ничего не знали о реальном возрасте девушки и считали, что ей больше 15. Указано, что футболист был выпущен под залог.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.09.2018 10:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 сентября 2018, 13:08

      Просто денег захотела -- падла !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Лошак 13 сентября 2018, 11:38

      Если игрок негр, то это девушка изнасиловала их обоих.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 13 сентября 2018, 10:58

      они ничего не знали о реальном возрасте девушки и считали, что ей больше 15. И поэтому изнасиловали? или может просто таблоидам надо правильно писать заголовки? переспали по обоюдному согласию,а может и за деньги.

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 13 сентября 2018, 10:52

      ну конечно , как обычно , всплыло спустя 6 лет , ей 15,тогда, ему 17 , брату 19. Брат наверно проститутку купил младшему . А теперь эта мадам денег решила поиметь .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 13 сентября 2018, 10:49

      Какой по счету футболист,залетает по делу изнасилования?При чем вновь во Франции!?случаем они француженки ,шурыгину не насмотрелись?)

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 13 сентября 2018, 10:43

      По стопам Адама Джонсона

      1
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