Футболист АПЛ и его брат подозреваются в изнасиловании 15-летней девушки во Франции

Один из футболистов английской Премьер-лиги подозревается в изнасиловании 15-летней девушки во Франции.

Фамилия игрока не называется. Известно лишь, что ему 23 года. Его 25-летний двоюродный брат также находится под подозрением. Мужчины, по данным французских следователей, изнасиловали 15-летнюю девушку в городе Ним. Происшествие датировано 2012 годом.

Сообщается, что оба подозреваемых не признают свою вину. По их словам, они ничего не знали о реальном возрасте девушки и считали, что ей больше 15. Указано, что футболист был выпущен под залог.