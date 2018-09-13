Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Коноплянка: «За второе место в группе F будут бороться «Шахтер» и «Хоффенхайм»

Коноплянка: «За второе место в группе F будут бороться «Шахтер» и «Хоффенхайм»

13 сентября 2018, 08:55
8

Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка считает, что первое место в группе F Лиги чемпионов займет «Манчестер Сити», а «Шахтер» будет бороться за вторую строчку турнирной таблицы с «Хоффенхаймом».

В группе F сыграют «Манчестер Сити», «Хоффенхайм», «Лион» и «Шахтер».

«Манчестер Сити» точно будет первым, а за второе место, по моему мнению, будут бороться «Шахтер» и «Хоффенхайм». Не «Лион».

И разница между горняками и немцами наверняка будет минимальной: 1-2 очка, не больше», – считает Коноплянка.

Источник: Football.ua
Лига чемпионов Манчестер Сити Лион Шахтер Хоффенхайм Коноплянка Евгений
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1536820623
Только игроки " Лиона" вряд ли с этим согласятся...
Ответить
_Marqella_
1536826972
Чем Хоффенхайм лучше Лиона??? не понятно....)) Думаю у Шахтёра отличный шанс занять второе место, объективно Лион и Хоффенхайм слабее...))
Ответить
Mainstream One
1536839112
Я думаю что Шахтер ослаб после потери игроков, так что все может быть!
Ответить
ivanthebest
1536839333
Он лучше бы так о Шальке переживал) А то между делом Палыч где-нибудь да всунет по самое не балуй своего "петушка")
Ответить
Полная Канистра
1536851876
не скажи что Лион слабее и подарок может быть от них получить
Ответить
STAFOR13
1536855400
он видимо не знает обновлённый состав Лиона, там супер талантливая молодёжь, несколькими уже интересуются лучшие клубы Европы, у них полузащита и нападение может тягаться с МС на равных (Уссем Ауа, Люка Тусар, Танжуй Н'Домбеле, Набиль Фекир, Депай, Траоре Бертран), Лион обязан занимать 2е место в группе с таким составом...
Ответить
BellatrixBlack
1536857567
давно он стал аналитиком? такие прогнозы делать, хоффенхайм неплох, но явно не готов к лч, шахтер в упадке здесь и говорить нечего пожалуй. нашли вообще кого слушать. лучше бы думал о том, как показывать результаты на поле, потому что у них то группа явно не проходная, им бы за 2е место побороться, но по впечатлениям от игры шальке, займут 3. аналитик херов))))))))))
Ответить
zigbert
1536861501
В группе выделяется только Ман Сити.
Ответить
Главные новости
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
1
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+