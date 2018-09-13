Коноплянка: «За второе место в группе F будут бороться «Шахтер» и «Хоффенхайм»

Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка считает, что первое место в группе F Лиги чемпионов займет «Манчестер Сити», а «Шахтер» будет бороться за вторую строчку турнирной таблицы с «Хоффенхаймом».

В группе F сыграют «Манчестер Сити», «Хоффенхайм», «Лион» и «Шахтер».

«Манчестер Сити» точно будет первым, а за второе место, по моему мнению, будут бороться «Шахтер» и «Хоффенхайм». Не «Лион».

И разница между горняками и немцами наверняка будет минимальной: 1-2 очка, не больше», – считает Коноплянка.