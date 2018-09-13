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    Коноплянка: «За второе место в группе F будут бороться «Шахтер» и «Хоффенхайм»

    Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка считает, что первое место в группе F Лиги чемпионов займет «Манчестер Сити», а «Шахтер» будет бороться за вторую строчку турнирной таблицы с «Хоффенхаймом».

    В группе F сыграют «Манчестер Сити», «Хоффенхайм», «Лион» и «Шахтер».

    «Манчестер Сити» точно будет первым, а за второе место, по моему мнению, будут бороться «Шахтер» и «Хоффенхайм». Не «Лион».

    И разница между горняками и немцами наверняка будет минимальной: 1-2 очка, не больше», – считает Коноплянка.

    Источник: Football.ua

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    13.09.2018 08:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 20:58

      В группе выделяется только Ман Сити.

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 13 сентября 2018, 19:52

      давно он стал аналитиком? такие прогнозы делать, хоффенхайм неплох, но явно не готов к лч, шахтер в упадке здесь и говорить нечего пожалуй. нашли вообще кого слушать. лучше бы думал о том, как показывать результаты на поле, потому что у них то группа явно не проходная, им бы за 2е место побороться, но по впечатлениям от игры шальке, займут 3. аналитик херов))))))))))

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 сентября 2018, 19:16

      он видимо не знает обновлённый состав Лиона, там супер талантливая молодёжь, несколькими уже интересуются лучшие клубы Европы, у них полузащита и нападение может тягаться с МС на равных (Уссем Ауа, Люка Тусар, Танжуй Н'Домбеле, Набиль Фекир, Депай, Траоре Бертран), Лион обязан занимать 2е место в группе с таким составом...


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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 18:17

      не скажи что Лион слабее и подарок может быть от них получить

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2018, 14:48

      Он лучше бы так о Шальке переживал) А то между делом Палыч где-нибудь да всунет по самое не балуй своего "петушка")

      1
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 13 сентября 2018, 14:45

      Я думаю что Шахтер ослаб после потери игроков, так что все может быть!

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 13 сентября 2018, 11:22

      Чем Хоффенхайм лучше Лиона??? не понятно....)) Думаю у Шахтёра отличный шанс занять второе место, объективно Лион и Хоффенхайм слабее...))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 сентября 2018, 09:37

      Только игроки " Лиона" вряд ли с этим согласятся...

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