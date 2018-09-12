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    «Химки» запустили челлендж «Ковер особого назначения» на звание самой техничной команды ФНЛ

    «Химки» запустили челлендж «Ковер особого назначения». В ковре прорезали четыре отверстия и повесили его в створ ворот. Пять любых игроков команды должны попасть мячом в эти отверстия (за попадание в верхние дается по 9 очков, в нижние – по 6) и снять это на видео. Затем очки суммируются.

    31 августа «Химки» передали ковер «Ротору». Волгоградцы передадут его «Сибири» и так далее. Челлендж называется «Ковер особого назначения». По итогам сезона определится самая техничная команда ФНЛ.

    Источник: ФК «Химки»

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    12.09.2018 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24275

      DOCTOR PENALTY 12 сентября 2018, 23:12

      Интересный челлендж, и главное, без клоунов-завсегдатаев.

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