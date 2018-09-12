«Химки» запустили челлендж «Ковер особого назначения» на звание самой техничной команды ФНЛ

«Химки» запустили челлендж «Ковер особого назначения». В ковре прорезали четыре отверстия и повесили его в створ ворот. Пять любых игроков команды должны попасть мячом в эти отверстия (за попадание в верхние дается по 9 очков, в нижние – по 6) и снять это на видео. Затем очки суммируются.

31 августа «Химки» передали ковер «Ротору». Волгоградцы передадут его «Сибири» и так далее. Челлендж называется «Ковер особого назначения». По итогам сезона определится самая техничная команда ФНЛ.