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    Дзюба: «Если игра была тяжелая, я не сплю до 6-7 утра»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что тяжело переносит восстановление после матчей. Форвард признался, что не смог заснуть после победы в ответной игре квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» (8:1).

    – Как проходит ваш вечер после матча?

    – Обычно в попытках заснуть. Если игра была тяжелая, я не сплю до 6-7 утра: в крови много адреналина, и очень болят ноги. Недавно после победы над минским «Динамо» в Лиге Европы со счетом 8:1 я вообще не смог заснуть. За игру пробежал 14 километров, плюс такие эмоции! А в десять утра в комнату пришли дети: «Папа, пошли играть». Папа встал и пошел.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2018 01:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3120

      erma 11 сентября 2018, 16:29

      Сдай бутылки и ложись спать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 11 сентября 2018, 08:48

      Отмечаешь победу долго)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      Sl@v@ 11 сентября 2018, 06:02

      Я не сплю...я бухаю)))

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