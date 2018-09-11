Дзюба: «Если игра была тяжелая, я не сплю до 6-7 утра»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что тяжело переносит восстановление после матчей. Форвард признался, что не смог заснуть после победы в ответной игре квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» (8:1).

– Как проходит ваш вечер после матча?

– Обычно в попытках заснуть. Если игра была тяжелая, я не сплю до 6-7 утра: в крови много адреналина, и очень болят ноги. Недавно после победы над минским «Динамо» в Лиге Европы со счетом 8:1 я вообще не смог заснуть. За игру пробежал 14 километров, плюс такие эмоции! А в десять утра в комнату пришли дети: «Папа, пошли играть». Папа встал и пошел.