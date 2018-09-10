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    Организатор Международного кубка чемпионов: «Моуринью – это боль в заднице»

    Организатор Международного Кубка чемпионов Чарли Стиллитано пожаловался на главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По его словам, португалец слишком требователен к условиям для проживания и тренировок.

    «Жозе – боль в заднице, когда дело доходит до того, чтобы убедиться, что в его тренировочном лагере все идеально. И я ожидал, что все команды, приезжающие из Примеры, будут пытать меня так же, чтобы убедиться, что все идеально», – сказал Стиллитано.

    Международный кубок чемпионов – предсезонный турнир, в котором принимают участие сильнейшие команды из топ-5 европейских чемпионатов.

    Источник: ESPN

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    10.09.2018 14:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 сентября 2018, 15:19

      Расширьте до ТОП-6 лиг... когда туда приедут коняхи, у них не будет сверх-требований, всё будет идеально... зато к отъезду наверняка не досчитаетесь полотенец, мячей, экипировки... Менеджмент клуба, давно впитал в себя еврейскую философию Гинера))

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 10 сентября 2018, 15:28

      Прищ

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 10 сентября 2018, 15:04

      Надеюсь через 2 сезона Россия тоже будет принимать участие.Осталось обогнать лягушатников в рейтинге

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +209

      Горький565 10 сентября 2018, 15:03

      Кому как ни европейским чиновникам знать, что такое боль в заднице!!!

      5
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 сентября 2018, 14:32

      У ОСОБЕННОГО должно быть все по ОСОБЕННОМУ...

      2
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY > KOLBIS 10 сентября 2018, 14:39

      боль в заднице тоже ОСОБЕННАЯ...

      4
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > DOCTOR PENALTY 10 сентября 2018, 15:26

      Очень тонкое замечание! )))))))))

      1
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 10 сентября 2018, 14:31

      Особенный работает, аж с ног валится.*

      2
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