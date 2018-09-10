Организатор Международного кубка чемпионов: «Моуринью – это боль в заднице»

Организатор Международного Кубка чемпионов Чарли Стиллитано пожаловался на главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По его словам, португалец слишком требователен к условиям для проживания и тренировок.

«Жозе – боль в заднице, когда дело доходит до того, чтобы убедиться, что в его тренировочном лагере все идеально. И я ожидал, что все команды, приезжающие из Примеры, будут пытать меня так же, чтобы убедиться, что все идеально», – сказал Стиллитано.

Международный кубок чемпионов – предсезонный турнир, в котором принимают участие сильнейшие команды из топ-5 европейских чемпионатов.