Организатор Международного кубка чемпионов: «Моуринью – это боль в заднице»

Расширьте до ТОП-6 лиг... когда туда приедут коняхи, у них не будет сверх-требований, всё будет идеально... зато к отъезду наверняка не досчитаетесь полотенец, мячей, экипировки... Менеджмент клуба, давно впитал в себя еврейскую философию Гинера))
Организатор Международного Кубка чемпионов Чарли Стиллитано пожаловался на главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По его словам, португалец слишком требователен к условиям для проживания и тренировок.
«Жозе – боль в заднице, когда дело доходит до того, чтобы убедиться, что в его тренировочном лагере все идеально. И я ожидал, что все команды, приезжающие из Примеры, будут пытать меня так же, чтобы убедиться, что все идеально», – сказал Стиллитано.
Международный кубок чемпионов – предсезонный турнир, в котором принимают участие сильнейшие команды из топ-5 европейских чемпионатов.