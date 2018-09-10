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  • Организатор Международного кубка чемпионов: «Моуринью – это боль в заднице»

Организатор Международного кубка чемпионов: «Моуринью – это боль в заднице»

10 сентября 2018, 14:24
8

Организатор Международного Кубка чемпионов Чарли Стиллитано пожаловался на главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По его словам, португалец слишком требователен к условиям для проживания и тренировок.

«Жозе – боль в заднице, когда дело доходит до того, чтобы убедиться, что в его тренировочном лагере все идеально. И я ожидал, что все команды, приезжающие из Примеры, будут пытать меня так же, чтобы убедиться, что все идеально», – сказал Стиллитано.

Международный кубок чемпионов – предсезонный турнир, в котором принимают участие сильнейшие команды из топ-5 европейских чемпионатов.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1536579110
Особенный работает, аж с ног валится.*
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KOLBIS
1536579166
У ОСОБЕННОГО должно быть все по ОСОБЕННОМУ...
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Горький565
1536581015
Кому как ни европейским чиновникам знать, что такое боль в заднице!!!
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!ce man
1536581078
Надеюсь через 2 сезона Россия тоже будет принимать участие.Осталось обогнать лягушатников в рейтинге
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Bozigit
1536582535
Прищ
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ivanthebest
1536668381
Расширьте до ТОП-6 лиг... когда туда приедут коняхи, у них не будет сверх-требований, всё будет идеально... зато к отъезду наверняка не досчитаетесь полотенец, мячей, экипировки... Менеджмент клуба, давно впитал в себя еврейскую философию Гинера))
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