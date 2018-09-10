Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клуб из США «Лас-Вегас Лайтс» рассыпал с вертолета 5 тысяч для своих болельщиков

    Клуб ЮСЛ [вторая по силе североамериканская лига после МЛС] «Лас-Вегас Лайтс» устроил необычный перфоманс для своих болельщиков.

    В перерыве матча с «Лос-Анджелес Гэлакси-2» над стадионом пролетел вертолет, который сбросил на поле 5 тысяч долларов.

    «Лас-Вегас Лайтс» называют самой экстравагантной командой ЮСЛ. Ее спонсор – аптека по продаже марихуаны. А после каждой домашней победы, если было забито три и более мячей, футболисты получают бонус – фишки из казино на сумму 100 долларов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2018 13:54
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +597

      Krd123 10 сентября 2018, 19:44

      И вот эти уррьььёёды учат нас постоянно жизни:( Животные)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Elect 10 сентября 2018, 15:03

      Вот это позабавились) Не стандартно, креативно! Следующий раз будут коробки разбрасывать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas 10 сентября 2018, 14:40

      Вот и разница, один футболист - помогает целой стране с водо-проблемой, а другие КЛУБы, раскидывают копейки для своих фанатиков...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 10 сентября 2018, 14:17

      жаль они марихуану над стадионом не разбрасывают. А то болельщиков бы в разы прибавилось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 10 сентября 2018, 14:13

      Другие нравы, другой футбол...*

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 сентября 2018, 14:04

      охрененные у них "аптеки" я вам скажу )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      iluha1907 10 сентября 2018, 13:57

      Выглядит это конечно так себе. Как животным каким то что то бросают, а те ползают, унижаются. Лучше тогда уж на благотворительность отдали бы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > iluha1907 10 сентября 2018, 14:04

      Думаю это вполне подходит под стиль ребят из марихуановой аптеки)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > iluha1907 10 сентября 2018, 15:02

      похоже на акцию блинов с лопаты))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11