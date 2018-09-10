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  • Клуб из США «Лас-Вегас Лайтс» рассыпал с вертолета 5 тысяч для своих болельщиков

Клуб из США «Лас-Вегас Лайтс» рассыпал с вертолета 5 тысяч для своих болельщиков

10 сентября 2018, 13:54
9

Клуб ЮСЛ [вторая по силе североамериканская лига после МЛС] «Лас-Вегас Лайтс» устроил необычный перфоманс для своих болельщиков.

В перерыве матча с «Лос-Анджелес Гэлакси-2» над стадионом пролетел вертолет, который сбросил на поле 5 тысяч долларов.

«Лас-Вегас Лайтс» называют самой экстравагантной командой ЮСЛ. Ее спонсор – аптека по продаже марихуаны. А после каждой домашней победы, если было забито три и более мячей, футболисты получают бонус – фишки из казино на сумму 100 долларов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир
Комментарии (9)
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iluha1907
1536577034
Выглядит это конечно так себе. Как животным каким то что то бросают, а те ползают, унижаются. Лучше тогда уж на благотворительность отдали бы.
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FanatSerj
1536577484
охрененные у них "аптеки" я вам скажу )))
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DOCTOR PENALTY
1536577982
Другие нравы, другой футбол...*
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Отчаянный Пердун
1536578262
жаль они марихуану над стадионом не разбрасывают. А то болельщиков бы в разы прибавилось.
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Vistavas
1536579611
Вот и разница, один футболист - помогает целой стране с водо-проблемой, а другие КЛУБы, раскидывают копейки для своих фанатиков...
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Elect
1536580999
Вот это позабавились) Не стандартно, креативно! Следующий раз будут коробки разбрасывать)
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Krd123
1536597893
И вот эти уррьььёёды учат нас постоянно жизни:( Животные)))
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