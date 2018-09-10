Клуб из США «Лас-Вегас Лайтс» рассыпал с вертолета 5 тысяч для своих болельщиков

И вот эти уррьььёёды учат нас постоянно жизни:( Животные)))
Клуб ЮСЛ [вторая по силе североамериканская лига после МЛС] «Лас-Вегас Лайтс» устроил необычный перфоманс для своих болельщиков.
В перерыве матча с «Лос-Анджелес Гэлакси-2» над стадионом пролетел вертолет, который сбросил на поле 5 тысяч долларов.
«Лас-Вегас Лайтс» называют самой экстравагантной командой ЮСЛ. Ее спонсор – аптека по продаже марихуаны. А после каждой домашней победы, если было забито три и более мячей, футболисты получают бонус – фишки из казино на сумму 100 долларов.
ICYMI ... #VivaCashDrop pic.twitter.com/lzQhUs29uL— Las Vegas Lights FC (@lvlightsfc) 9 сентября 2018 г.