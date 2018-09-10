Нигматуллин: «В игре с Чехией по тайму сыграют Шунин и Гилерме»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал свое мнение относительно голкипера, который займет место в воротах в товарищеской встрече с командой Чехии.

«Товарищеский матч открывает большое поле для экспериментов.

Не исключаю варианта, при котором в игре с чехами по тайму сыграют Шунин и Гилерме. Хотя тренер сборной может вновь сделать ставку на Лунева, чтобы упрочить его уверенность в себе.

В матче с Турцией Андрей был великолепен», – заявил Нигматуллин.

Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.