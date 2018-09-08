Дзюба: «Мы потом и кровью развернули страну к сборной»

Конечно смена поколений неизбежна. Хорошо если у нашей сборной этот процесс пройдет еще и с улучшением игры.
Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча первого тура Лиги В Лиги наций против Турции (2:1) отметил поддержку команды со стороны болельщиков. Наша команда лидирует в группе.
«Мы кровью и потом развернули страну к себе. Нам не хочется этого терять. Команда появилась, сейчас у нас небольшое перестроение, потому что много легендарных ребят ушло. Мы строимся, но командный дух остаeтся.
Важно было победить, в Турции всегда тяжело. Плюс было душно. Главное, что все бились, сражались», – сказал зенитовец.
Следующий матч наша команда проведет 10 сентября против чехов.
Главные выводы по матчу Турция – Россия