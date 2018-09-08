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    Дзюба: «Мы потом и кровью развернули страну к сборной»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча первого тура Лиги В Лиги наций против Турции (2:1) отметил поддержку команды со стороны болельщиков. Наша команда лидирует в группе.

    «Мы кровью и потом развернули страну к себе. Нам не хочется этого терять. Команда появилась, сейчас у нас небольшое перестроение, потому что много легендарных ребят ушло. Мы строимся, но командный дух остаeтся.

    Важно было победить, в Турции всегда тяжело. Плюс было душно. Главное, что все бились, сражались», – сказал зенитовец.

    Следующий матч наша команда проведет 10 сентября против чехов.

    Главные выводы по матчу Турция – Россия

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2018 06:11
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 16:35

      Конечно смена поколений неизбежна. Хорошо если у нашей сборной этот процесс пройдет еще и с улучшением игры.

      3
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      Рейтинг: +452

      тёска 8 сентября 2018, 12:13

      Малорик тёма

      1
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      Рейтинг: +93

      Топс7 8 сентября 2018, 10:26

      Красавцы!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 сентября 2018, 10:12

      Правильно, Тёма, стараться надо. Без старания - швах, никаое мастерство не поможет!

      3
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      Рейтинг: +239

      nirita 8 сентября 2018, 09:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Понесло деревянного.

      -5
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 8 сентября 2018, 09:03

      давно такую сборную не видел... только при Хиддинге так из обороны выходили - спокойно и уверенно!

      2
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 8 сентября 2018, 08:20

      Наконец-то появилась КОМАНДА, которая чувствует ответственность перед страной и отстаивающая честь страны и свою. Дзюбу не сравнить с клоуном аршавой. Вспоминается, как много было "специалистов", ругающих Черчесова и занимавших сторону зарвавшегося денисова.

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Sviro 8 сентября 2018, 10:21

      клоун ты, а Аршавин - гениальный игрок!

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > 19element87 8 сентября 2018, 13:56

      Конечно, кто же спорит. Все гениальные игроки играют в Кайрате. Спасибо, однако, давно так не смеялся!!! :)))))

      -2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn > Sviro 8 сентября 2018, 15:36

      ты даун, причем неисправимый

      -1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > abhvfdtcn 8 сентября 2018, 16:26

      Я знаю, тем более удивительно встретить совсем без мозгов, фирмавест! "Дебил, бл*ть" (с) Лавров.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Sviro 8 сентября 2018, 23:27

      "Думаю, выйти из группы нашей балетной труппе не удасться. В команде нет главного - чувства ответственности за своё дело и гордости за страну. Долляры глаза застили. Мильёнерам западло бегать по полю.... Стыд и позор!!..." это из твоего раннего?)

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      Рейтинг: +11478

      alex1951 8 сентября 2018, 08:16

      Кровь ,пот и слезы - была такая рок-группа в Англии в 70-е....
      Дзю идентифицирует себя с ними)))))))) Ему сегодня можно...
      А с чехами ,правильно,что сыграют..чтоб пауз не было до игры со Щвецией.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 сентября 2018, 07:53

      Лунёв красава!!!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 сентября 2018, 07:38

      Про пот-согласен. Но,вот,о крови Артемий напрасно сказал.Маловато пролили,чтобы как фронтовики себя позиционировать.Не в окопах,а на ровном поле и за бешеные деньги вы "сражаетесь".)А страх из коленок наших игроков сильно выветрился-не тряслись вчера.Это самое главное в футболе.Ведь страх - гнусный и верный помощник поражения.Не зря мы вас с полгода матом крыли.))Вы разозлились и стали совсем другими.Не безвольными тряпками,но мужчинами !

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