Дзюба: «Мы потом и кровью развернули страну к сборной»

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча первого тура Лиги В Лиги наций против Турции (2:1) отметил поддержку команды со стороны болельщиков. Наша команда лидирует в группе.

«Мы кровью и потом развернули страну к себе. Нам не хочется этого терять. Команда появилась, сейчас у нас небольшое перестроение, потому что много легендарных ребят ушло. Мы строимся, но командный дух остаeтся.

Важно было победить, в Турции всегда тяжело. Плюс было душно. Главное, что все бились, сражались», – сказал зенитовец.

Следующий матч наша команда проведет 10 сентября против чехов.

Главные выводы по матчу Турция – Россия