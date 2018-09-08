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Дзюба: «Мы потом и кровью развернули страну к сборной»

8 сентября 2018, 06:11
19

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча первого тура Лиги В Лиги наций против Турции (2:1) отметил поддержку команды со стороны болельщиков. Наша команда лидирует в группе.

«Мы кровью и потом развернули страну к себе. Нам не хочется этого терять. Команда появилась, сейчас у нас небольшое перестроение, потому что много легендарных ребят ушло. Мы строимся, но командный дух остаeтся.

Важно было победить, в Турции всегда тяжело. Плюс было душно. Главное, что все бились, сражались», – сказал зенитовец.

Следующий матч наша команда проведет 10 сентября против чехов.

Главные выводы по матчу Турция – Россия

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (19)
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Боцман59rus
1536377710
-оказывается у нас и легендарные игроки были, обыграют Чехов, начнут себя звездами величать.)))
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oyabun
1536378492
Да всё конечно правильно. Победа есть Победа. Но почему сил у наших игроков хватило примерно на полтора тайма, а остальное время бегали одни турки? Ощущение было, что наши играют в меньшинстве. И духота здесь не оправдание. Обе команды в равных условиях. Если бы не классная игра Лунева..
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alex1951
1536383777
Кровь ,пот и слезы - была такая рок-группа в Англии в 70-е.... Дзю идентифицирует себя с ними)))))))) Ему сегодня можно... А с чехами ,правильно,что сыграют..чтоб пауз не было до игры со Щвецией.
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Sviro
1536384005
Наконец-то появилась КОМАНДА, которая чувствует ответственность перед страной и отстаивающая честь страны и свою. Дзюбу не сравнить с клоуном аршавой. Вспоминается, как много было "специалистов", ругающих Черчесова и занимавших сторону зарвавшегося денисова.
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ruverzema29rus
1536386631
давно такую сборную не видел... только при Хиддинге так из обороны выходили - спокойно и уверенно!
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nirita
1536389210
Понесло деревянного.
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prezent2017
1536390735
Правильно, Тёма, стараться надо. Без старания - швах, никаое мастерство не поможет!
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Топс7
1536391585
Красавцы!
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!ce man
1536398035
Малорик тёма
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zigbert
1536413718
Конечно смена поколений неизбежна. Хорошо если у нашей сборной этот процесс пройдет еще и с улучшением игры.
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