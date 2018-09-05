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    Дзюба: «Не нашелся еще тот смельчак, который покарал бы меня за мой острый язык»

    Форвард сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос о своем чувстве юмора.

    «Сколько раз получал в нос за острое чувство юмора? Ни разу не получал. Хоть нос у меня и кривой. Ломал его дважды в играх: после удара головой и локтем от соперников.

    Не нашелся еще тот смельчак, который мог бы меня наказать за острый язык. Поэтому спешу вас разочаровать, дорогие мои, такого у меня еще ни разу не было.

    Не знаю почему. Стечение обстоятельств. Во-первых, всегда могу ответить за свои слова. Во-вторых, я никогда не переходил грань. Хорошее чувство юмора и умение посмеяться над самим собой – это, мне кажется, искусство. Самоирония – крутая вещь. Человек любого размера может пошутить в мой адрес, и я никого не трону. Хорошая шутка – это круто. Меня невозможно как-то покарать за мои слова, без шансов», – сказал Дзюба в интервью, опубликованном на официальном ютуб-канале сборной России.

    7 сентября россияне сыграют в матче 1-го тура Лиги наций против Турции.

    Источник: YouTube

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    05.09.2018 21:45
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +24

      vik7898 6 сентября 2018, 23:12

      Звезда ростом 2 метра, а мозгов на метр в прыжке!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 сентября 2018, 17:20

      герой нашего времени который из базы и из дому не выходит ведь знает что могут п.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 6 сентября 2018, 15:06

      Пыль поднявшаяся до небес все-равно остаётся пылью..!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Krd123 6 сентября 2018, 08:18

      Большой шкаф всегда падает громче

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 сентября 2018, 07:57

      Ну просто ты никогда не нарываешься на таких как например Ибра, который тебе мозги быстро вправит, а выбираешь "жертв" по проще...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 6 сентября 2018, 05:21

      Тёма, неужели ремиссия закончилась и у тебя опять обострение??? Футбольный мир в страшном волнении: чем тебя слышнее, тем меньше голов... А забивная серия твоя на Спартаке оборвалась. Одумайся..

      3
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      Рейтинг: +561

      klimovich 6 сентября 2018, 02:03

      Надеюсь, кто-нибудь расскажет ему анекдот про неуловимого Джо.

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 сентября 2018, 00:49

      Читая между строк: надеюсь и жду...

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 сентября 2018, 23:56

      Валера Карпин тебя на место быстро поставил, так что не выёживайся.

      2
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      Рейтинг: +95

      сейду 5 сентября 2018, 23:35

      Черный властилин тебя покарает.

      0
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