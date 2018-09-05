Дзюба: «Не нашелся еще тот смельчак, который покарал бы меня за мой острый язык»

Форвард сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос о своем чувстве юмора.

«Сколько раз получал в нос за острое чувство юмора? Ни разу не получал. Хоть нос у меня и кривой. Ломал его дважды в играх: после удара головой и локтем от соперников.

Не нашелся еще тот смельчак, который мог бы меня наказать за острый язык. Поэтому спешу вас разочаровать, дорогие мои, такого у меня еще ни разу не было.

Не знаю почему. Стечение обстоятельств. Во-первых, всегда могу ответить за свои слова. Во-вторых, я никогда не переходил грань. Хорошее чувство юмора и умение посмеяться над самим собой – это, мне кажется, искусство. Самоирония – крутая вещь. Человек любого размера может пошутить в мой адрес, и я никого не трону. Хорошая шутка – это круто. Меня невозможно как-то покарать за мои слова, без шансов», – сказал Дзюба в интервью, опубликованном на официальном ютуб-канале сборной России.

7 сентября россияне сыграют в матче 1-го тура Лиги наций против Турции.