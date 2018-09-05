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  • Дзюба: «Не нашелся еще тот смельчак, который покарал бы меня за мой острый язык»

Дзюба: «Не нашелся еще тот смельчак, который покарал бы меня за мой острый язык»

5 сентября 2018, 21:45
29

Форвард сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос о своем чувстве юмора.

«Сколько раз получал в нос за острое чувство юмора? Ни разу не получал. Хоть нос у меня и кривой. Ломал его дважды в играх: после удара головой и локтем от соперников.

Не нашелся еще тот смельчак, который мог бы меня наказать за острый язык. Поэтому спешу вас разочаровать, дорогие мои, такого у меня еще ни разу не было.

Не знаю почему. Стечение обстоятельств. Во-первых, всегда могу ответить за свои слова. Во-вторых, я никогда не переходил грань. Хорошее чувство юмора и умение посмеяться над самим собой – это, мне кажется, искусство. Самоирония – крутая вещь. Человек любого размера может пошутить в мой адрес, и я никого не трону. Хорошая шутка – это круто. Меня невозможно как-то покарать за мои слова, без шансов», – сказал Дзюба в интервью, опубликованном на официальном ютуб-канале сборной России.

7 сентября россияне сыграют в матче 1-го тура Лиги наций против Турции.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (29)
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oyabun
1536173952
Больше на самопиар смахивает.
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BANNIKOV1970
1536174312
вроде по годам взрослый,а из детства не вышел
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Yev
1536174691
И тут, Остапа понесло. Артёмка, наверное после футбола иди к Петросяну в шоу, там столько таких остроязыких.
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Т34
1536175264
Не только болтун, но и хвастун. Самомнения много, а с мозгами проблема.
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Рубик Докоян
1536176088
Не говори гоп, пока не прилетело...
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С-Пб on-line
1536176218
Ва лераверим тебя покарал в своё время,пи зда бол
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Константинн
1536178561
По моему Дзюба думает что понятия "чувство юмора" и "клоун" это одно и то же...
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BRO_football
1536178622
Вот будет играть против Анжи или Ахмата, то сразу в нос получит за свой длинный язык. И там не посмотрят, что ты известный футболист. Кавказцы достаточно агрессивные люди.
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zigbert
1536179292
Разговорился ,не остановишь.
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docndoc
1536200480
Тёма, неужели ремиссия закончилась и у тебя опять обострение??? Футбольный мир в страшном волнении: чем тебя слышнее, тем меньше голов... А забивная серия твоя на Спартаке оборвалась. Одумайся..
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