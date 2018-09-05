«Локомотив» заявил 30 футболистов на Лигу чемпионов 

«Локомотив» объявил заявку на Лигу чемпионов. Список А:

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков.

Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Рыбус, Кверквелия.

Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Антон Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук.

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

Список В. Защитник Лысов, полузащитники: Вульфов, Тугарев, Куликов, Дорофеев, Рыбчинский, Галанин.

Позиции указана в соответсвии с заявкой на официальном сайте железнодоржников.

Соперниками «Локомотива» по группе будут «Порту», «Шальке-04», «Галатасарай».