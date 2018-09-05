«Локомотив» заявил 30 футболистов на Лигу чемпионов 

«Локомотив» объявил заявку на Лигу чемпионов. Список А:
Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков.
Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Рыбус, Кверквелия.
Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Антон Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук.
Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.
Список В. Защитник Лысов, полузащитники: Вульфов, Тугарев, Куликов, Дорофеев, Рыбчинский, Галанин.
Позиции указана в соответсвии с заявкой на официальном сайте железнодоржников.
Соперниками «Локомотива» по группе будут «Порту», «Шальке-04», «Галатасарай».
Источник: ФК «Локомотив»