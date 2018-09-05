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    «Локомотив» заявил 30 футболистов на Лигу чемпионов 

    «Локомотив» объявил заявку на Лигу чемпионов. Список А:

    Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков.

    Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Рыбус, Кверквелия.

    Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Антон Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук.

    Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

    Список В. Защитник Лысов, полузащитники: Вульфов, Тугарев, Куликов, Дорофеев, Рыбчинский, Галанин.

    Позиции указана в соответсвии с заявкой на официальном сайте железнодоржников.

    Соперниками «Локомотива» по группе будут «Порту», «Шальке-04», «Галатасарай».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.09.2018 01:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 5 сентября 2018, 12:24

      Главное Ротенберг в составе, без него было бы гораздо сложнее в группе. Боря закроет и турков, и немцев. Боря, верим!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 5 сентября 2018, 12:23

      Леша Миранчук в аренде штоле...

      1
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      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > тщмек 19 5 сентября 2018, 19:24

      Почему?

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Антибиотик 5 сентября 2018, 20:40

      Не заметил сперва

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 5 сентября 2018, 11:28

      Количеством, а не качеством ?))) Шуткую.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 09:39

      Что то отсутствует Хеведес?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > zigbert 5 сентября 2018, 11:12

      Посмотри внимательнее)

      2
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 5 сентября 2018, 08:38

      Локомотиву по силам взять ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > BigFanFCRV 5 сентября 2018, 08:47

      Хорошая утренняя шутка)

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 5 сентября 2018, 06:46

      главное что ротенберг есть)))

      3
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