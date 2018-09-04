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    Зинченко – в заявке «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов

    «Манчестер Сити» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В число 22 футболистов вошел полузащитник Александр Зинченко.

    Летом СМИ сообщали, что украинец может перейти в «Бетис».

    Вратари: Эдерсон, Дэниел Гримшоу.

    Защитники: Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Эльяким Мангала, Бенжамин Менди, Николас Отаменди.

    Полузащитники: Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне, Фабиан Делф, Лерой Сане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез, Александр Зинченко.

    Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэль Жезус.

    На групповом этапе Лиги чемпионов английский клуб сыграет с «Лионом», донецким «Шахтером» и «Хоффенхаймом».

    Источник: УЕФА

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    04.09.2018 19:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 23:03

      Можно сказать "неожиданная развязка".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 4 сентября 2018, 22:57

      Может с Шахтером или Хоффенхаймом выйдет в туре 5-6)))
      Все равно очень неплохо)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 сентября 2018, 20:22

      радует,хоть убейте..)

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