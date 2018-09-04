Зинченко – в заявке «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В число 22 футболистов вошел полузащитник Александр Зинченко.

Летом СМИ сообщали, что украинец может перейти в «Бетис».

Вратари: Эдерсон, Дэниел Гримшоу.

Защитники: Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Эльяким Мангала, Бенжамин Менди, Николас Отаменди.

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне, Фабиан Делф, Лерой Сане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез, Александр Зинченко.

Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэль Жезус.

На групповом этапе Лиги чемпионов английский клуб сыграет с «Лионом», донецким «Шахтером» и «Хоффенхаймом».