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Зинченко – в заявке «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов

4 сентября 2018, 19:15
3

«Манчестер Сити» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В число 22 футболистов вошел полузащитник Александр Зинченко.

Летом СМИ сообщали, что украинец может перейти в «Бетис».

Вратари: Эдерсон, Дэниел Гримшоу.

Защитники: Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Эльяким Мангала, Бенжамин Менди, Николас Отаменди.

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне, Фабиан Делф, Лерой Сане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез, Александр Зинченко.

Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэль Жезус.

На групповом этапе Лиги чемпионов английский клуб сыграет с «Лионом», донецким «Шахтером» и «Хоффенхаймом».

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (3)
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shinnik
1536081732
радует,хоть убейте..)
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lysenkoff
1536091067
Может с Шахтером или Хоффенхаймом выйдет в туре 5-6))) Все равно очень неплохо)
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zigbert
1536091410
Можно сказать "неожиданная развязка".
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