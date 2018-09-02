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  • Неймар сказал друзьям, что не перейдет в «Манчестер Сити» или «Юнайтед». Бразилец любит Лондон

Неймар сказал друзьям, что не перейдет в «Манчестер Сити» или «Юнайтед». Бразилец любит Лондон

2 сентября 2018, 16:41
16

Нападающий «ПСЖ» Неймар не собирается переходит ни в один из манчестерских клубов, потому что влюблен в Лондон.

В частном порядке бразилец сказал друзьям, что, если бы он когда-либо собрался в АПЛ, то предпочел бы перебраться в «Челси» или «Арсенал», а не в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити».

Футболист не владеет английским, но он учит его и улучшает свои языковые навыки.

«Он любит Англию, но главным образом Лондон. Он был там три или четыре раза за последние 12 месяцев. Неймар говорит, что в Лондоне всегда что-то есть.

В последнее раз он продолжал звонить мне и умолял присоединиться к нему, потому что он так сильно любит этот город. Он не переставал повторять: «Это удивительное место, удивительное…» – сообщил источник, близкий к Неймару.

Источник: Express.co.uk
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити ПСЖ Арсенал Челси Неймар
Комментарии (16)
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Joni10
1535896151
В следующем сезоне с радостью ждем Неймара на Стэьфорд Бридж)
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папа сибиряк
1535896500
правильно, в Вест Хэме тебя сделают мужиком )
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АртурZaСМ
1535896542
Читайте между строк "Челси или Арсенал купите меня ну пожалуйста"
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uvarokarim
1535900579
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Обер-КанцлерЪ
1535901184
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zigbert
1535914941
Потянуло в Лондон - это что то новое.
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Александр ЗА
1535968007
Да
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anatolich72
1536006352
В Англии мужики нужны, а не балерины падучие.
Ответить
ROSTOV SUPER
1536077944
Папа тебе даст ремня , а не Лондон ! Пойдешь туда , куда папа скажет , то есть туда , где больше бабла дадут !
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