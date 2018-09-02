Неймар сказал друзьям, что не перейдет в «Манчестер Сити» или «Юнайтед». Бразилец любит Лондон

Нападающий «ПСЖ» Неймар не собирается переходит ни в один из манчестерских клубов, потому что влюблен в Лондон.

В частном порядке бразилец сказал друзьям, что, если бы он когда-либо собрался в АПЛ, то предпочел бы перебраться в «Челси» или «Арсенал», а не в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити».

Футболист не владеет английским, но он учит его и улучшает свои языковые навыки.

«Он любит Англию, но главным образом Лондон. Он был там три или четыре раза за последние 12 месяцев. Неймар говорит, что в Лондоне всегда что-то есть.

В последнее раз он продолжал звонить мне и умолял присоединиться к нему, потому что он так сильно любит этот город. Он не переставал повторять: «Это удивительное место, удивительное…» – сообщил источник, близкий к Неймару.