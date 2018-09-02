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    Неймар сказал друзьям, что не перейдет в «Манчестер Сити» или «Юнайтед». Бразилец любит Лондон

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не собирается переходит ни в один из манчестерских клубов, потому что влюблен в Лондон.

    В частном порядке бразилец сказал друзьям, что, если бы он когда-либо собрался в АПЛ, то предпочел бы перебраться в «Челси» или «Арсенал», а не в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити».

    Футболист не владеет английским, но он учит его и улучшает свои языковые навыки.

    «Он любит Англию, но главным образом Лондон. Он был там три или четыре раза за последние 12 месяцев. Неймар говорит, что в Лондоне всегда что-то есть.

    В последнее раз он продолжал звонить мне и умолял присоединиться к нему, потому что он так сильно любит этот город. Он не переставал повторять: «Это удивительное место, удивительное…» – сообщил источник, близкий к Неймару.

    Источник: Express.co.uk

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    02.09.2018 16:41
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 4 сентября 2018, 19:19

      Папа тебе даст ремня , а не Лондон ! Пойдешь туда , куда папа скажет , то есть туда , где больше бабла дадут !

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 3 сентября 2018, 23:25

      В Англии мужики нужны, а не балерины падучие.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 сентября 2018, 12:46

      Да

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 22:02

      Потянуло в Лондон - это что то новое.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 сентября 2018, 18:13

      Как сделать новость на бомбардир.ру:
      - заходим на никому не известный сайт, посвященный околофутбольным сплетням и слухам;
      - контрол-С, контрол-V в гугл.переводчик;
      - контрол-С, контрол-V на бомбардир.ру;
      - не проверяем ни в коем случае никакие ошибки;
      - как только начинают появляться комменты в "новости", заходим со спам-бота и пишем рекламу какого-нибудь фуфла.

      3
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      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:02

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать . Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://nnna.ru/blogdk

      -3
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 2 сентября 2018, 16:55

      Читайте между строк "Челси или Арсенал купите меня ну пожалуйста"

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > АртурZaСМ 2 сентября 2018, 17:53

      ну и Тоттенхэм тоже нельзя сбрасывать со счетов)

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > OfaZavr 3 сентября 2018, 10:41

      Неее, в Тоттенхэм он не пойдет. Статус клуба не позволяет.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > АртурZaСМ 3 сентября 2018, 10:58

      а у нынешнего Арсенала какой особо статус? Тоттенхэм сейчас крепче и сильнее даже.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > OfaZavr 4 сентября 2018, 05:28

      Крепче то он крепче, только статус всё равно ниже. Трофеи (пусть и очень давно), история, авторитет, завоёванный годами и прочее бла-бла-бла у Челси и Арсенала всё-таки побогаче будут.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > АртурZaСМ 4 сентября 2018, 09:25

      может и так, но не думаю что Неймар считает Арсенал как впрочем и Тоттенхэм достойными клубами для себя и продолжения карьеры. думаю выберет все же Челси если решиться переехать в Англию.

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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 2 сентября 2018, 16:55

      правильно, в Вест Хэме тебя сделают мужиком )

      3
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      Рейтинг: +32

      Joni10 2 сентября 2018, 16:49

      В следующем сезоне с радостью ждем Неймара на Стэьфорд Бридж)

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      Рейтинг: +273

      Berikosha > Joni10 2 сентября 2018, 21:21

      такие симулянты в англии не проживут

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Joni10 2 сентября 2018, 23:28

      на хер она там нужна,Азарчик сам рулят

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