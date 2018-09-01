Роналду не вызван в сборную Португалии на матчи с Хорватией и Италией

На официальном сайте Федерации футбола Португалии опубликован список футболистов, вызванных в сборную на матчи Хорватией (товарищеская игра) и Италией (Лига наций).

Вратари: Бету («Гезтепе»), Клаудиу Рамуш («Тондела»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»).

Защитники: Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жоау Канселу («Ювентус»), Луиш Нету («Зенит»), Мариу Руй («Наполи»), Педру Мендеш («Монпелье»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Рубен Диаш («Бенфика»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Спортинг»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Бетис»), Жедсон Фернандеш, Пицци (оба – «Бенфика»).

Нападающие: Андре Силва («Севилья»), Брума («РБ Лейпциг»), Желсон Мартинш («Атлетико»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Рони Лопеш («Монако»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

UPD 01:58 Сантуш: «Мы поговорили с Роналду и поняли, что в этот раз лучше не вызывать его в сборную»