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    Роналду не вызван в сборную Португалии на матчи с Хорватией и Италией

    На официальном сайте Федерации футбола Португалии опубликован список футболистов, вызванных в сборную на матчи Хорватией (товарищеская игра) и Италией (Лига наций).

    Вратари: Бету («Гезтепе»), Клаудиу Рамуш («Тондела»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»).

    Защитники: Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жоау Канселу («Ювентус»), Луиш Нету («Зенит»), Мариу Руй («Наполи»), Педру Мендеш («Монпелье»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Рубен Диаш («Бенфика»).

    Полузащитники: Бруну Фернандеш («Спортинг»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Бетис»), Жедсон Фернандеш, Пицци (оба – «Бенфика»).

    Нападающие: Андре Силва («Севилья»), Брума («РБ Лейпциг»), Желсон Мартинш («Атлетико»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Рони Лопеш («Монако»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

    UPD 01:58 Сантуш: «Мы поговорили с Роналду и поняли, что в этот раз лучше не вызывать его в сборную»

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2018 00:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 15:06

      Вызовут в нужный момент.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 1 сентября 2018, 08:09

      Отдых тоже нужен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 1 сентября 2018, 06:54

      Так он сам захотел отдохнуть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 1 сентября 2018, 05:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Крестинка по ходу решила наконец перебраться в женскую лигу )))

      -4
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 1 сентября 2018, 00:53

      И что такого??? Он полюбому сам не захотел ехать на эту ЛИГУ НАЦИЙ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 1 сентября 2018, 00:23

      Второй раз обидели за неделю , пора сваливать в МЛС ))

      2
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