В УЕФА готовится предложение не разводить Россию и Украину при жеребьевке еврокубков

Международная организация Sport for all подготовила обращение к руководству УЕФА относительно России и Украины. В нем содержится предложение не разводить при жеребьевках еврокубков клубы из этих стран.

«Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Также мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу.

Недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве показал, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа.

Мы уверены, что это будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. Спорт не нужно смешивать с политикой. Уверены, что все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить. Собственно, на чемпионат мира по футболу приехало несколько тысяч украинских болельщиков и все прошло без каких-либо инцидентов. Кроме того, без совместных игр двух стран рейтинговая таблица УЕФА необъективна», – заявил глава организации Янис Кузинс.

Ближайшие жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут с сохранением принципа разведения двух стран.