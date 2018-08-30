Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В УЕФА готовится предложение не разводить Россию и Украину при жеребьевке еврокубков

В УЕФА готовится предложение не разводить Россию и Украину при жеребьевке еврокубков

30 августа 2018, 08:07
72

Международная организация Sport for all подготовила обращение к руководству УЕФА относительно России и Украины. В нем содержится предложение не разводить при жеребьевках еврокубков клубы из этих стран.

«Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Также мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу.

Недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве показал, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа.

Мы уверены, что это будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. Спорт не нужно смешивать с политикой. Уверены, что все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить. Собственно, на чемпионат мира по футболу приехало несколько тысяч украинских болельщиков и все прошло без каких-либо инцидентов. Кроме того, без совместных игр двух стран рейтинговая таблица УЕФА необъективна», – заявил глава организации Янис Кузинс.

Ближайшие жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут с сохранением принципа разведения двух стран.

Источник: Известия
Лига чемпионов
Комментарии (72)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1535606747
пользуясь случаем , от лица всех россиян - приглашаю украинцев, в качестве туристов посетить крым!
Ответить
Dieter Günther Bohlen
1535607891
Вот представляю: ватник включит матч, который будет, например во Львове или в Киеве проходить, а там весь стадион про вовку кричит: Ла-ла-ла-ла-ла-ла...)))))
Ответить
сапёр75
1535609302
Рановато ещё , если в России ещё можно проводить матчи , то на Украине пока ещё нельзя .
Ответить
Cules2013
1535609737
Бокс - это не футбол, совсем другая специфика. Тут с порядком всё намного сложнее. Вряд ли УЕФА решится в ближайшее время отменить своё решение. Разве что, матчи будут на нейтральной территории играть. Как аргумент "за" можно сказать, что сейчас в никто не разводит балканские клубы/сборные между собой, хотя до сих пор периодически возникают серьёзные беспорядки.
Ответить
vladimir-7
1535609883
Матчи между Россией и Украиной нужно проводить в Белоруссии, таким образом, столкновений между болельщиками будет значительно меньше, а поле для этих команд будет нейтральным.
Ответить
storm30111976
1535610346
Со стороны УЕФА это будет ОЧЕНЬ ГЛУПОЕ решение !!! Ну примут они такое решение и ДАЛЬШЕ ЧЕГО ??? Проводить игры без зрителей на нетральных полях на Кипре ??? или как ??? Ну в России игры пройдут относительно спокойно, а в хохляндии ??? Там по всем телеканалам практически круглосуточно вещается про войну дуркаины с ахрессором Россией !!! в хохляндии футбольные ультрас практически поголовно входят в состав националистических военизированных формирований (азов, правый сектор), которые в свою очередь напрямую подчиняются хохляцким официальным силовым структурам !!! Например, тот же "азов", в составе которого очень много футбольных ультрас, числится как отдельное подразделение МВД, а командир азова билецкий напрямую подчиняется министру хохляцкого МВД арсену авакову !!! По этой причине хохляцкие футбольные ультрас чувствуют свою ПОЛНУЮ безнаказанность и вытворяют всё, что им только захочется !!! Даже если их полиция и арестовывает, то в полицейский участок сразу же приезжают депутаты верховной рады (аналог нашей Госдумы) от националистических партий и заставляют полицейских немедленно отпустить ультрасов, так сказать на поруки...Вот по всем этим причинам я очень смутно представляю как будут играть российские команды в хохляндии !!!
Ответить
BRO_football
1535611538
Да бесполезно всё это. Футбольные фанаты, особенно ультрас, крайне тупые люди. Им не вдолбишь в голову, что футбол вне политики и на стадионе нужно вести себя прилично. Хотите я скажу, что будет если не разводить российские и украинские клубы? В первом же матче будут беспорядки, пострадает куча болельщиков и полицейских, потому что с обеспечением безопасности у многих стран существуют большие проблемы (Вспомните хотя бы, что было в прошлом году между Атлетиком и Спартаком). Клубы накажут денежными штрафами и несколькими матчами без болельщиков. И вот оно им надо?
Ответить
Чермындыр
1535613322
Опасно. Футбольные болельщики - это далеко не те же самые люди, которые ходят на бокс. На выезды в основном гоняют ультрас, а среди ультрас что в Украине, что в России очень много нациков, крайне враждебно настроеных. И правительства обеих стран эту вражду подогревают через СМИ очень сильно
Ответить
OfaZavr
1535615305
мне кажется это не очень удачная идея. эта организация берет в пример всего один поединок которой прошел нормально но ведь не известно что может случиться в следующие разы. они вон даже болельщиков Аякса избили, неизвестно что ожидать с их стороны.
Ответить
zubr252
1535619596
Я думаю пора играть между с собой Россия и Украина футбол не нужна путать с политикой. Афиша Динамо Киев -Спартак Москва в лиге Европе. Сколько зрителей было бы. Я за .........
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
2
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+