Игнашевичи обменяли билеты бизнес-класса на эконом и перевели разницу в благотворительный фонд

Супруга бывшего игрока сборной России Сергея Игнашевича Наталья рассказала, что ее семья перевела на благотворительность более 100 тысяч рублей. Это получилось сделать благодаря обмену авиабилетов.

«В жизни каждого из нас есть вещи, от которых можно отказаться. С пользой для себя. Или для других. Выбрать метро вместо такси. Выпить чай вместо чая с пирожным. Ну или, как в нашем случае, полететь эконом-классом вместо бизнеса.

Сегодня мы летим всей семьей в Волгоград на футбольный турнир «Кожаный мяч». Организаторы предоставили нам билеты бизнес-класса, но мы выбрали эконом. Разницу в 114 тысяч рублей мы переводим в фонд «Нужна помощь», – написала женщина.

«Нужна помощь» — фонд поддержки благотворительных, общественных и социально значимых инициатив в России.