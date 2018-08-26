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    Игнашевичи обменяли билеты бизнес-класса на эконом и перевели разницу в благотворительный фонд

    Супруга бывшего игрока сборной России Сергея Игнашевича Наталья рассказала, что ее семья перевела на благотворительность более 100 тысяч рублей. Это получилось сделать благодаря обмену авиабилетов.

    «В жизни каждого из нас есть вещи, от которых можно отказаться. С пользой для себя. Или для других. Выбрать метро вместо такси. Выпить чай вместо чая с пирожным. Ну или, как в нашем случае, полететь эконом-классом вместо бизнеса.

    Сегодня мы летим всей семьей в Волгоград на футбольный турнир «Кожаный мяч». Организаторы предоставили нам билеты бизнес-класса, но мы выбрали эконом. Разницу в 114 тысяч рублей мы переводим в фонд «Нужна помощь», – написала женщина.

    «Нужна помощь» — фонд поддержки благотворительных, общественных и социально значимых инициатив в России.

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    Источник: Instagram

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    26.08.2018 17:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 12:58

      Неплохо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 27 августа 2018, 03:47

      А деньги-то не свои были...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Iskandero 27 августа 2018, 00:16

      Достойно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 26 августа 2018, 20:59

      ........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 26 августа 2018, 20:10

      Слёт идиотов, считающих чужие деньги, объявляется открытым.

      1
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 26 августа 2018, 19:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Могли бы тогда в вонючем плац-карте поехать. Еще б больше на благотворительность отдали.

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Dieter Günther Bohlen 26 августа 2018, 20:09

      Сразу видно, что ты забитый идиот и из дома не выходишь. Плацкарт сейчас дороже самолета, недалекий.

      2
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > Тraumtanzеr 26 августа 2018, 20:29

      Серьезно? Тогда мне вас еще больше жаль) В нормальных странах по другому все.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Dieter Günther Bohlen 26 августа 2018, 20:51

      Себя пожалей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Dieter Günther Bohlen 26 августа 2018, 21:51

      Это где нельзя женщинам комплименты говорить, нужно уважать мнение гомосеков, ещё и терпимость к нелегалам арабам проявлять?

      0
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      ...
      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > general.lizyukov 27 августа 2018, 07:45

      Да, представь себе. Люди живут в современном, равноправном и толернатном мире. А не по тюремным понятиям.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 августа 2018, 19:35

      Хорошо поступили, но хвастаться тем, что отдали половину ХАЛЯВЫ как то не айс...

      11
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 26 августа 2018, 19:34

      Такие вещи делаются без огласки!
      А так, показуха да и только!
      Но сам факт, очень положительный!!!

      5
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 26 августа 2018, 19:30

      Здорово конечно.
      Можно завизированную платежку увидеть?

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 26 августа 2018, 19:09

      Я в этом вижу только пиарход, тем более за чужой счет... Не очень красиво как-то..

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > BarStep 26 августа 2018, 19:29

      действительно некрасиво
      помочь хоть как-то - ужасно некрасиво
      лучше в интернете попиариться на чужом поступке

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > general.lizyukov 26 августа 2018, 21:25

      Понимаешь., когда Хабенский, Хаматова через ими созданные фонды помогают больным детям.., или как Шнур - бездомной бабушке покупает в Брянске квартиру и при этом никто нигде об этом не пишет и не рисуется - вот это действительно красиво и благородно! А каковы мои поступки.. Что ты о них можешь знать?

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > BarStep 26 августа 2018, 21:52

      Понимаю.
      А ты откуда знаешь про Хабенского или Шнура? Ой, это ж не пиар. Просто случайность.
      Купи учебник по пиару, знаток.

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