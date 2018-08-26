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  • Игнашевичи обменяли билеты бизнес-класса на эконом и перевели разницу в благотворительный фонд

Игнашевичи обменяли билеты бизнес-класса на эконом и перевели разницу в благотворительный фонд

26 августа 2018, 17:33
27

Супруга бывшего игрока сборной России Сергея Игнашевича Наталья рассказала, что ее семья перевела на благотворительность более 100 тысяч рублей. Это получилось сделать благодаря обмену авиабилетов.

«В жизни каждого из нас есть вещи, от которых можно отказаться. С пользой для себя. Или для других. Выбрать метро вместо такси. Выпить чай вместо чая с пирожным. Ну или, как в нашем случае, полететь эконом-классом вместо бизнеса.

Сегодня мы летим всей семьей в Волгоград на футбольный турнир «Кожаный мяч». Организаторы предоставили нам билеты бизнес-класса, но мы выбрали эконом. Разницу в 114 тысяч рублей мы переводим в фонд «Нужна помощь», – написала женщина.

«Нужна помощь» — фонд поддержки благотворительных, общественных и социально значимых инициатив в России.

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Публикация от text (@natashevich)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Игнашевич Сергей
Комментарии (27)
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Chesn0k
1535294421
так это деньги организаторов турнира.) себе-то, наверное, не отказывает ни в бизнеса, ни в такси, ни в чае с пирожным)
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acer2003
1535294534
Респект ! Молодцы,достойно уважения!
Ответить
neofizer
1535294781
достойно.
Ответить
ajax707
1535298639
Благородно!!!!!!!!!
Ответить
Rept4
1535298733
чужие деньги на благое дело пустить - эт круто.
Ответить
BarStep
1535299742
Я в этом вижу только пиарход, тем более за чужой счет... Не очень красиво как-то..
Ответить
general.lizyukov
1535301030
Здорово конечно. Можно завизированную платежку увидеть?
Ответить
ВикторВВ
1535301275
Такие вещи делаются без огласки! А так, показуха да и только! Но сам факт, очень положительный!!!
Ответить
ufos73
1535301322
Хорошо поступили, но хвастаться тем, что отдали половину ХАЛЯВЫ как то не айс...
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Dieter Günther Bohlen
1535301784
Могли бы тогда в вонючем плац-карте поехать. Еще б больше на благотворительность отдали.
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