Отец Азара: «Возможно, Эден никогда не окажется в «Реале»

Отец полузащитника «Челси» Эдена Азара Тьерри Азар рассказал, что не знает, по каким причинам его сын не перешел в «Реал». По его словам, футболист может и вовсе никогда не оказаться в мадридском клубе.

Этим летом неоднократно появлялась информация об интересе «Реала» к бельгийцу.

«Я не могу сказать, почему этого не случилось. Не потому что я не хочу, а потому что не знаю.

В следующем сезоне у Эдена останется год контракта с «Челси». Но, возможно, он никогда не окажется в «Реале», – сказал Тьерри Азар.