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    Отец Азара: «Возможно, Эден никогда не окажется в «Реале»

    Отец полузащитника «Челси» Эдена Азара Тьерри Азар рассказал, что не знает, по каким причинам его сын не перешел в «Реал». По его словам, футболист может и вовсе никогда не оказаться в мадридском клубе.

    Этим летом неоднократно появлялась информация об интересе «Реала» к бельгийцу.

    «Я не могу сказать, почему этого не случилось. Не потому что я не хочу, а потому что не знаю.

    В следующем сезоне у Эдена останется год контракта с «Челси». Но, возможно, он никогда не окажется в «Реале», – сказал Тьерри Азар.

    Источник: Tribalfootball

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    25.08.2018 12:36
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