Защитник «Рейнджерс» Катич: «Трудно было забить много голов, «Уфа» глубоко оборонялась»

Защитник «Рейнджерс» Никола Катич считает, что его команде не хватило агрессии для более крупной победы над «Уфой» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.

«Игра для нас сложилась тяжело. Россияне глубоко оборонялись, поэтому было трудно забить много голов. Мы получили неплохой результат – победили, сыграли на ноль, но счет мог бы быть и крупнее.

Играть дома, особенно при такой поддержке, нужно более агрессивно. Во втором тайме мы сыграли куда лучше, чем в первом. Так и стоит продолжать в ответном матче.

Перед ним мы получили небольшое преимущество, но в ответном матче попытаемся сыграть лучше, забить на выезде и выйти в групповую стадию Лиги Европы», – сказал Катич.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 30 августа.