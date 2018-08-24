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    Защитник «Рейнджерс» Катич: «Трудно было забить много голов, «Уфа» глубоко оборонялась»

    Защитник «Рейнджерс» Никола Катич считает, что его команде не хватило агрессии для более крупной победы над «Уфой» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Игра для нас сложилась тяжело. Россияне глубоко оборонялись, поэтому было трудно забить много голов. Мы получили неплохой результат – победили, сыграли на ноль, но счет мог бы быть и крупнее.

    Играть дома, особенно при такой поддержке, нужно более агрессивно. Во втором тайме мы сыграли куда лучше, чем в первом. Так и стоит продолжать в ответном матче.

    Перед ним мы получили небольшое преимущество, но в ответном матче попытаемся сыграть лучше, забить на выезде и выйти в групповую стадию Лиги Европы», – сказал Катич.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 30 августа.

    Источник: ФК «Рейнджерс»

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    24.08.2018 07:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      Леший88 24 августа 2018, 12:25

      Вот было бы норм, если б они еще и не оборонялись, да, Катич?))

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:08

      А дома то надо будет атаковать...

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