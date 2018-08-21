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    В Перу футболиста арестовали прямо во время матча. Он два года жил под чужим именем

    «Юнион Кимбири» и «Спорт Хуанта» не доиграли матч Кубка Перу из-за вмешательства полицейских.

    Представители правоохранительных органов прямо во время игры увели с поля нападающего «Юнион Кимбири» Сесара Монтальво. Футболисту предъявили обвинение в краже личности: форвард был зарегистрирован под чужими именем и фамилией в течение двух лет.

    Настоящее имя игрока – Хосе Контрерас. Сам он не признает вины в совершении преступления.

    «Я футболист, а не преступник», – сказал нападающий.

    Матч прервали при счете 2:0 в пользу «Спорт Хуанта». «Юнион Кимбири» засчитали поражение. В результате клуб выбыл из турнира.

    Источник: The Sun

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    21.08.2018 14:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 21 августа 2018, 15:55

      прикольно, только не пйому .а подождать до конца матча нельзя было? встретили бы уже в раздевалке, вряд ли футболист сразу бы побежал через ограды)

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