В Перу футболиста арестовали прямо во время матча. Он два года жил под чужим именем

«Юнион Кимбири» и «Спорт Хуанта» не доиграли матч Кубка Перу из-за вмешательства полицейских.

Представители правоохранительных органов прямо во время игры увели с поля нападающего «Юнион Кимбири» Сесара Монтальво. Футболисту предъявили обвинение в краже личности: форвард был зарегистрирован под чужими именем и фамилией в течение двух лет.

Настоящее имя игрока – Хосе Контрерас. Сам он не признает вины в совершении преступления.

«Я футболист, а не преступник», – сказал нападающий.

Матч прервали при счете 2:0 в пользу «Спорт Хуанта». «Юнион Кимбири» засчитали поражение. В результате клуб выбыл из турнира.