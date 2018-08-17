Семак: «Слова Лукашенко о нашей игре в Минске? Нас это задело и стало дополнительным стимулом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Динамо» Минск (8:1).

«В первом тайме не получилось до конца использовать фланги, хотя были моменты. Думаю, что судейские решения будем еще смотреть, арбитр мог бы назначить пенальти. Игра тяжелая, но мы верили.

Слова о том, что в Минске вся команда ходила на четвереньках? Конечно, всю команду задели эти слова, они оказались дополнительным стимулом. Хочу поблагодарить «Динамо», но мы были лучше. Настрой и желание помогли нам забить столько мячей. Приятна такая победа после того поражения», – сказал Семак.

Лукашенко: «Динамо» Мн вывозило «Зенит» настолько, что россияне ходили по полю на четвереньках»

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!