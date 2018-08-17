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    Семак: «Слова Лукашенко о нашей игре в Минске? Нас это задело и стало дополнительным стимулом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Динамо» Минск (8:1).

    «В первом тайме не получилось до конца использовать фланги, хотя были моменты. Думаю, что судейские решения будем еще смотреть, арбитр мог бы назначить пенальти. Игра тяжелая, но мы верили.

    Слова о том, что в Минске вся команда ходила на четвереньках? Конечно, всю команду задели эти слова, они оказались дополнительным стимулом. Хочу поблагодарить «Динамо», но мы были лучше. Настрой и желание помогли нам забить столько мячей. Приятна такая победа после того поражения», – сказал Семак.

    Лукашенко: «Динамо» Мн вывозило «Зенит» настолько, что россияне ходили по полю на четвереньках»

    «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.08.2018 00:19
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +168

      Mefistofel29 17 августа 2018, 11:47

      Динамо не просто на четвереньках ходили, они всей командой раком стояли вместе с батькой!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 10:53

      правильная реакция, хорошо что эти слова задели и команда захотела доказать и наказать)

      3
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      Рейтинг: +709

      monser08 17 августа 2018, 10:48

      Да уж , посрамили батьку.

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 09:14

      Ответ батьке получился "оглушительным".

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 августа 2018, 08:16

      Судья, конечно, мог бы пенальти назначить. Но он мог бы и засчитать забитый минчанами гол. И вот тогда уже все совсем по-другому закончилось бы.

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 17 августа 2018, 07:30

      Ну, что я говорил? Не 7-0, но 8-1 - бацька, что будешь говорить в оправдание минчанам? Что вся команда стоит дешевле одного игрока "Зенита"?
      С победой вас, бомжики ))) надеялся на вас, вы и не подвели. Хотя при 4-1 сердце ухнуло.
      Дзюбиньо молодца!

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 августа 2018, 06:57

      Эх, батька-батька, не к лицу тебе старому было выпендриваться, не дождавшись конечного результата противостояния команд. Поспешишь - людей насмешишь. Вот и проглотил пилюлю для протрезвления от напыщенности. Может пойдет на пользу этот урок.

      5
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 17 августа 2018, 06:36

      Теперь Динамо пластом ползало!))))))))))))))))))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 августа 2018, 03:11

      Прям как в поговорке: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь." Молодцы Зенит! Молодцы!!! А Лукашенко, он политик древний, найдёт что сказать)))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > woyser 17 августа 2018, 07:19

      Лучше молча пусть закусывает... Вчера отДЗЮБАнили их со сМАКом... )))

      5
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 августа 2018, 01:42

      Батьку мы уважаем!
      Он это должен знать, как и то, что на его распальцовку, есть зенитовская распасовка.
      Она и помогла Зениту РАЗГРОМИТЬ минчан при Петровском.
      Батьке иногда лучше промолчать, а то как-то неловко за него получается.
      Зенит распальцевал минчан с РАЗГРОМНЫМ счётом.
      Поздравляем Зенит с этой исторической разгромной ПОБЕДОЙ!!!
      Мы верили в ЧУДО и оно свершилось!!! Ура!
      Тише товарищи.
      Ваше слово товарищ Батька.

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