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  • Семак: «Слова Лукашенко о нашей игре в Минске? Нас это задело и стало дополнительным стимулом»

Семак: «Слова Лукашенко о нашей игре в Минске? Нас это задело и стало дополнительным стимулом»

17 августа 2018, 00:19
17

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Динамо» Минск (8:1).

«В первом тайме не получилось до конца использовать фланги, хотя были моменты. Думаю, что судейские решения будем еще смотреть, арбитр мог бы назначить пенальти. Игра тяжелая, но мы верили.

Слова о том, что в Минске вся команда ходила на четвереньках? Конечно, всю команду задели эти слова, они оказались дополнительным стимулом. Хочу поблагодарить «Динамо», но мы были лучше. Настрой и желание помогли нам забить столько мячей. Приятна такая победа после того поражения», – сказал Семак.

Лукашенко: «Динамо» Мн вывозило «Зенит» настолько, что россияне ходили по полю на четвереньках»

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мн Семак Сергей
Комментарии (17)
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3ton
1534455165
Газом решили задеть) Типичная Россия, кроме угроз нет ничего.
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Рубик Докоян
1534455654
Не сочтёт ли теперь, о ибн Лука, возможным объяснить своим недостойным игрокам, что они делали на футбольном поле, ползая на четвереньках ?... Пусть теперь тренируются на картофельном поле...
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ЖОРРО
1534456326
Богданыч,давай с Мёльде без валидола и антисюрпризов...))))
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amazonaws
1534459375
Батьку мы уважаем! Он это должен знать, как и то, что на его распальцовку, есть зенитовская распасовка. Она и помогла Зениту РАЗГРОМИТЬ минчан при Петровском. Батьке иногда лучше промолчать, а то как-то неловко за него получается. Зенит распальцевал минчан с РАЗГРОМНЫМ счётом. Поздравляем Зенит с этой исторической разгромной ПОБЕДОЙ!!! Мы верили в ЧУДО и оно свершилось!!! Ура! Тише товарищи. Ваше слово товарищ Батька.
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woyser
1534464712
Прям как в поговорке: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь." Молодцы Зенит! Молодцы!!! А Лукашенко, он политик древний, найдёт что сказать)))
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RBW_
1534476990
Теперь Динамо пластом ползало!))))))))))))))))))))))))))))
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Т34
1534478247
Эх, батька-батька, не к лицу тебе старому было выпендриваться, не дождавшись конечного результата противостояния команд. Поспешишь - людей насмешишь. Вот и проглотил пилюлю для протрезвления от напыщенности. Может пойдет на пользу этот урок.
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general.lizyukov
1534480244
Ну, что я говорил? Не 7-0, но 8-1 - бацька, что будешь говорить в оправдание минчанам? Что вся команда стоит дешевле одного игрока "Зенита"? С победой вас, бомжики ))) надеялся на вас, вы и не подвели. Хотя при 4-1 сердце ухнуло. Дзюбиньо молодца!
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zigbert
1534486499
Ответ батьке получился "оглушительным".
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OfaZavr
1534492399
правильная реакция, хорошо что эти слова задели и команда захотела доказать и наказать)
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