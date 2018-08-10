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    Лукашенко: «Динамо» Мн вывозило «Зенит» настолько, что россияне ходили по полю на четвереньках»

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал победу минского «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита» (4:0).

    «Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили.

    То есть минчане вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 — это останется в истории», – сказал политик.

    Ответная игра состоится на следующей неделе.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: БЕЛТА

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    10.08.2018 19:05
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 14 августа 2018, 07:12

      Посмотрим кто в ответной будет ходить на четвереньках Зенит их загнет буквой зю

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 13:25

      Футбол футболом ,а вот про объединение с Россией - теперь совсем не говорят.

      3
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      Рейтинг: +67325

      portero 11 августа 2018, 10:27

      судя по тому что три дня перед Рубином, а два дня перед Динамо , на втором матче умирать на поле не собираются, да и забивать особо не кому с Арсеналом так же играли почти без ударов по воротам .
      Семак пока ничего не создал....

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 11 августа 2018, 09:07

      Такие интервью дают после двух встреч. Мало ли, что там будет в СПБ.

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 августа 2018, 02:28

      Всем игрокам Динамо Мн по ЗМС Белоруссии.Дай звания за ПРАЗДНИК .Батька , бери пример с Вовки

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 августа 2018, 23:16

      Во какое событие! Даже сам президент Беларуси высказался по этому поводу.
      Путин вряд ли обратит внимание, если какой-нибудь российский клуб одержит такую же разгромную победу.

      2
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      Рейтинг: +489

      mikitka > BRO_football 10 августа 2018, 23:46

      если вы про того Путина, который пригласил в Кремль и лично вручал ЗМС за 1/4 финала ЧМ, то вы делаете мне очень смешно))

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 10 августа 2018, 23:07

      В Минске счас люди обсуждают не столько счёт матча, сколько ублюдское поведение фанатов "Зенита"... биомусор, который в чужой стране бьёт бутылки, матерится и ссыт на улице позорит клуб похлеще любого счёта на табло

      3
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      Рейтинг: +3120

      erma 10 августа 2018, 23:00

      Как сказал Верещагин, за державу обидно!

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 августа 2018, 22:04

      Для них "историческая победа"-- для нас крупный и непонятный просер !!! Будем надеяться на достойный ответ !!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 августа 2018, 22:00

      Старому дурочку отрада, хотя экономика в полно ж...

      -1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > prezent2017 10 августа 2018, 22:47

      Экономика у них нормально работает!!! Наша в жопе- от того и пенсии повышаим и показываем для народа на первом канале как дед сальсу танцует 90 летний который молоток только по телеку видел!!!!! Покажите трактористов ,сталеваров , доярок

      3
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > minaev23 14 августа 2018, 12:29

      Их экономика работает пока дядя Вова их в опу не послал.

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