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  • Лукашенко: «Динамо» Мн вывозило «Зенит» настолько, что россияне ходили по полю на четвереньках»

Лукашенко: «Динамо» Мн вывозило «Зенит» настолько, что россияне ходили по полю на четвереньках»

10 августа 2018, 19:05
52

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал победу минского «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита» (4:0).

«Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили.

То есть минчане вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 — это останется в истории», – сказал политик.

Ответная игра состоится на следующей неделе.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно

Источник: БЕЛТА
Лига Европы Россия. Премьер-лига Динамо Мн Зенит
Комментарии (52)
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insider_retro
1533917518
Соседский лидер никогда не упустит возможность пожаловаться на несуществующее и порадоваться за несбыточное!.. За счастье вывозить "этот" Зенит, как олицетворение братской дружбы...
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TRELL
1533918617
Смелости набрался... Зениту тяжело сейчас... Мы с тобой! Без поражений нет побед.
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Полная Канистра
1533918895
по стопам попрошенко пошёл не отстаёт батька
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abhvfdtcn
1533919217
И что здесь такого, опустили опущенцев, в питере ещё раз опустят
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alex1951
1533919354
А ещще говаривали,шо Бацьку ,,кондратий ,, прихватил ,типа инсульт..... И вдруг оклемалси ,шо б гадостей братской стране наговорить? Иван Грозный: На кол ,нехриста!
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shinnik
1533919876
Это не Бавария... Закатай усышшщы,ещё уссышшся.. Или я не прав,болельщики Зенита?
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SPACE TRUCKIN
1533920709
я не поклонник Зенита,но стыдно и обидно за российский клуб - 4 : 0 - это счёт,с которым проигрывать позорно...при всём уважении к Динамо Мн...
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OfaZavr
1533921496
перегнул уж больно в высказывании, не обязательно еще словесно унижать соперника ведь итак на поле разбили.
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Serjoga
1533921625
Аргентинцы "сливают" Семака! Вопрос: кто в этом противостоянии окажется сильней? Аргентинцев нужно гнать из Питера! Но это мое мнение, а как решит газпром....?
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fortune-bva
1533922983
буду верить, что основой вывезут в Питере! Давай Зенитушка, нам нужны очки в таблицу коэф-в!
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