Лукашенко: «Динамо» Мн вывозило «Зенит» настолько, что россияне ходили по полю на четвереньках»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал победу минского «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита» (4:0).

«Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили.

То есть минчане вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 — это останется в истории», – сказал политик.

Ответная игра состоится на следующей неделе.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно